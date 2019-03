Șoc în Dosarul Microsoft: Judecătorii ICCJ au primit MISTERIOSUL PLIC GALBEN de la DNA

Președintele completului de la ÎCCJ care judecă dosarul Microsoft a anunțat, marți, că a primit un plic galben confidențial din partea DNA, care era destinat doar judecătorilor din dosar. Vor fi solicitate informații de la DNA despre conținutul plicului, apoi se va decide dacă va fi deschis, potrivit mediafax.

Judecătorul Ștefan Pistol, președintele completului care judecă dosarul Microsoft de la instanța supremă, a anunțat, la termenul de marți, că a primit de la Direcția Națională Anticorupție un plic galben, confidențial, destinat doar magistraților din dosar. Magistratul a subliniat că nu a deschis plicul.

În urma discuției de la ședință, cu avocații și cu procurorul, s-a luat decizia să fie transmisă o cerere către DNA prin care solicită informații cu privire la conținutul plicului. După ce procurorii anticorupție vor transmite un răspuns, se va adopta decizia dacă plicul va fi deschis sau nu.

Avocatul Dan Chitic a precizat, că un astfel de demers încalcă principiile dreptului la apărare.

„Am insistat pe faptul că un astfel de demers este absolut nelegal și că încalcă cele mai elementare drepturi la apărare și la un proces echitabil atâta vreme cât noi, apărarea, nu am fi avut acces la un astfel de document care nu putea fi catalogat nici ca probă. Eu, unul, am solicitat ca acest document să fie trimis sigilat înapoi. Nu există niciun temei legal pentru a face o astfel de procedură, în niciun cod. Am solicitat ca plicul sigilat să fie înapoiat, atâta vreme cât deschiderea lui și luarea la cunoștință a informațiilor din acel plic ar putea afecta în mod evident judecata celor care sunt chemați să facă dreptate în acel dosar”, a declarat Dan Chitic, avocat în dosarul Microsoft.

Următorul termen a fost stabilit pentru 16 aprilie, ora 8:00.

În acest dosar, DNA a dispus, în luna septembrie a anului 2017, trimiterea în judecată a fostul ministru Gabriel Sandu, a fostului şef al Microsoft România Călin Tatomir şi a oamenilor de afaceri Claudiu Florică şi Dinu Pescariu în dosarul „Microsoft III”. Aceştia sunt acuzaţi că au prejudiciat statul cu peste 51 de milioane de euro.

„În condiţiile în care, în luna aprilie 2009 expira contractul comercial privind închirierea de licenţe Microsoft nr. 0115RO/15.04.2004, inculpatul Sandu Gabriel, în calitate de ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi la instigarea inculpaţilor Florică Claudiu Ionuţ şi Pescariu Dinu Mihail, a depus diligenţele necesare pentru încheierea unui nou contract de închiriere software”, a arătat DNA la acea vreme.

În acest context, Pescariu şi Florică, în calitate de reprezentanţi în fapt/drept ai societăţii D.Con.Net AG, pentru a fi favorizaţi în câştigarea licitaţiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legătura cu ministrul de la acea vreme, Gabriel Sandu, căruia i-au şi plătit în acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte, prin Sentinţa nr. 258/24.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, în dosarul nr. 1191/1/2015, au fost condamnaţi Cocoş Dorin şi Sandu Gabriel pentru trafic de influenţă).