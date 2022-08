Șoc în lumea filmului: Actrița și modelul Charlbi Dean a murit subit, la doar 32 de ani

Actrița și modelul sud-african Charlbi Dean a decedat luni, în mod subit, la vârsta de 32 de ani, relatează publicațiile People și TMZ.

Un reprezentant al actriței – cunoscută pentru filmul „Triangle of Sadness” (Triunghiul tristeții) – a declarat pentru TMZ că Charlbi Dean a murit la New York, în urma unei boli neașteptate și subite.

Afecțiunea de care suferea aceasta nu a fost dezvăluită.

Pelicula „Triangle of Sadness” urmează să ajungă în cinematografele americane pe 7 octombrie, după ce a câștigat în acest an premiul Palme d’Or, cea mai importantă distincție a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul prezintă povestea unui vas de croazieră naufragiat și a pasagerilor săi, care ajung la țărm. Charlbi Dean o interprează pe modelul Yaya, personajul principal din film – un oaspete bogat invitat să participe la croaziera de lux de pe superiaht. Dean a jucat alături de Woody Harrelson, iar distribuția a făcut mare vâlvă în Franța în luna mai, când a avut premiera, actorii apărând la evenimente și pe covorul roșu împreună.

Actrița este cunoscută şi pentru interpretarea din serialul „Black Lightning”, unde a jucat rolul antieroului Syonide, dar și pentru pelicula sud-africană „Spud”, din 2010. Printre alte filme în care a jucat se numără „Blood in the Water”, „Don’t Sleep”, „An Interview with God” şi „Porthole”.