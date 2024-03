Omul cel mai vânat de ruși - A supraviețuit la mai mult de zece tentative de asasinat și a participat la marile lovituri date de ucraineni

Andri Iusov, reprezentant al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev, a declarat că, de la începutul războiului, au avut loc mai mult de 10 tentative serioase de asasinat asupra șefului GUR, Kirilo Budanov.

Potrivit acestuia, principalele ținte pentru ruşi sunt comandantul-șef al armatei, președintele Ucrainei, precum și șefii serviciilor speciale ucrainene.

"Împotriva generalului Budanov au fost peste 10 tentative serioase de asasinat. Din păcate, în urma acestor încercări, în ultimii 10 ani, au murit ofițeri de informații ucraineni" - a afirmat Iusov.

Kyrylo Budanov este șeful al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din august 2020. Budanov a fost anterior director adjunct al unuia dintre departamentele Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. El deține gradul de general locotenent. Organizația condusă de el a participat activ la marile lovturi date de ucraineni trupelor Kremlinului.

Cariera și tentativele de asasinat

În 2014, a luat parte la războiul din Donbas, unde a fost rănit de mai multe ori și ar fi participat la o serie de operațiuni militare speciale clasificate.

Potrivit unui raport din 2024 al The New York Times, Budanov a fost unul dintre membrii Unității de elită 2245 a Direcției Principale de Informații din Ucraina, instruită de CIA. The New York Times relatează că Budanov și-a câștigat reputația de a participa la operațiuni îndrăznețe din spatele liniilor inamice. În 2016, pe când încă era locotenent colonel, el a condus o unitate de forțe speciale într-un raid amfibie în Crimeea ocupată de ruși pentru a planta explozibili pe un aerodrom. Unitatea lui Budanov a fost luată în ambuscadă de o unitate de comando rusă după aterizare; forța ucraineană a ucis câțiva soldați ruși înainte de a se retrage pe teritoriul controlat de ucraineană. Potrivit The New York Times, Budanov a fost adus în Statele Unite pentru tratament la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, după ce a fost rănit în luptele din Donbas.

La 4 aprilie 2019, mașina Chevrolet Evanda a lui Budanov a fost aruncată în aer de un rus cu documente pe numele „Alexei Lomaka”, care a plantat o mină, dar aceasta a detonat prematur. Atacatorul și grupul de sabotaj care ar fi trebuit să arunce în aer Budanov au fost reținuți.

În 2020, a devenit director adjunct al unuia dintre departamentele Serviciului de Informații Externe al Ucrainei.

La 5 august 2020, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Budanov în funcția de șef al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării.

La 11 martie 2022 a devenit președintele Coordonatorului Cartierului General pentru Tratarea Prizonierilor de Război.[8] În septembrie 2022, Budanov a fost implicat în cea mai mare operațiune de schimb de prizonieri dintre Ucraina și Federația Rusă, când 215 apărători ucraineni s-au întors acasă, inclusiv peste 100 de luptători și comandanți ai Regimentului Azov.

În februarie 2023, șeful blocului parlamentar Servitorul Poporului, Davyd Arakhamia, a declarat că Oleksii Reznikov va fi înlocuit de Budanov ca ministru al apărării. Cu toate acestea, înlocuirea nu a avut loc.

iar Budanov nu a fost numit.

La 21 aprilie 2023, tribunalul districtual Lefortovo din Moscova, Rusia a emis un mandat de arestare împotriva lui Budanov în legătură cu atacul ucrainean din 2022 asupra Podului Crimeea. Budanov a comentat mandatul, declarând: „Sunt mulțumit. Acesta este un bun indicator al muncii noastre și promit că voi lucra și mai bine.”