OMV Petrom a încheiat un parteneriat cu Vulcangas România pentru deschiderea primei staţii de alimentare cu gaz natural lichefiat (GNL) şi comprimat (GNC)

OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, a anunţat că a încheiat un parteneriat cu Vulcangas România pentru deschiderea de staţii de alimentare cu gaz natural comprimat şi lichefiat. Prima staţie se estimează că va fi operaţională în anul 2025 şi va fi instalată în benzinăria Petrom din localitatea Chitila Sat, judeţul Ilfov, potrivit news.ro.

"OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, anunţă că a încheiat un parteneriat cu Vulcangas România pentru deschiderea de staţii de alimentare cu gaz natural comprimat şi lichefiat. Prima dintre acestea se estimează că va fi operaţională în anul 2025 şi va fi instalată în staţia Petrom din localitatea Chitila Sat, judeţul Ilfov Această staţie este destinată atât transportului uşor de mărfuri, cât şi autocamioanelor pentru transport greu. Următoarele staţii vor fi instalate în funcţie de evoluţia cererii de GNL şi GNC în Romania”, anunţă compania.

Transportul de marfă pe bază de GNL/CNG generează o cantitate de emisii de dioxid de carbon cu aproximativ 15% mai redusă, emisii de oxizi de sulf cu 50% mai puţine şi aproape nu generează emisii de particule grele. Un camion alimentat cu GNL/CNG poate beneficia de o autonomie de până la 1.600 de kilometri.



"Prin acest parteneriat continuăm diversificarea ofertei pentru mobilitate pentru transportul de marfă pe distanţe medii şi lungi, susţinând dezvoltarea pieţei de GNL şi GNC. Gazul natural poate fi o opţiune viabilă pentru tranziţia către un transport mai curat", spune Radu Căprău, membru al Directoratului, responsabil pentru activitatea de Rafinare şi Marketing.



OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.



OMV Petrom este o companie în care acţionarii români deţin peste 42% din acţiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 21,7% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500,000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.



OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2022. În aceeaşi perioadă, compania a investit apRoximativ 17 Miliarde de Euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.



Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În perioada 2007 - 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.



Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom şi-a anunţat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informaţiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile şi oportunităţile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce priveşte implementarea acestor recomandări.



Vulcangas România este subsidiară a Società Italiana Gas Liquidi S.P.A., fondată in 1978 de Familia Fabbri, furnizor de top al soluţiilor de gaze naturale şi GPL auto în Italia.

Società Italiana Gas Liquidi S.P.A. "Vulcangas" cu sediul central în Rimini este o companie lider în sectorul distribuţiei de GNL in Small Scale în Italia si Europa, care lucrează constant, de peste 40 de ani, pentru a oferi cele mai bune servicii clienţilor săi.



Investiţiile în cercetare şi inovare au determinat compania să deschidă divizia de energie regenerabilă şi din 2013 pe cea de gaz natural lichefiat (GNL). După numai doi ani, în anul 2015, a deschis prima staţie de GNL, prin modernizarea staţiei proprii de alimentare cu combustibili convenţionali din Rimini.



În 2018, lansând propriul card de alimentare pentru vehiculele ce funcţionează cu gaz natural lichefiat sau gaz natural comprima, Vulcancard, continuă expansiunea pe aceasta piaţa. În octombrie 2020, Vulcangas a efectuat prima alimentare dintr-o Biorafinărie, a transportat şi a pus pe piaţă spre consum prima cantitate de Bio-LNG in Italia.



Întregul lanţ de aprovizionare cu Bio-LNG este certificat de la Biorafinărie până la utilizatorul final, prin circuitul Vulcancard.

Astăzi, Vulcangas, proprietar al mai multor staţii de LNG deţinute în Italia şi în străinătate, este primul operator italian pentru comercializarea LNG, cu peste 7.500 tone pe lună alimentate de la terminalele Fos sur Mer, Ravenna, Krk, Zeebrugge, Rotterdam, furnizând constant GNL si GNC atât clienţilor săi italieni, cât şi celor europeni.



Vulcancard este cardul dedicat vehiculelor alimentate cu GNC, GNL şi Bio-LNG, card acceptat în 90 de staţii de alimentare din Italia şi 50 de staţii din întreaga Europa