OMV reduce cheltuielile şi costurile din cauza dificultăţilor cu care se confruntă sectorul energetic

Grupul energetic austriac OMV AG va reduce cheltuielile cu aproximativ 20% anul acesta şi a ajuns la un acord pentru a plăti în tranşe suma convenită în vederea majorării participaţiei deţinute la Borealis, pentru a elibera numerar, în contextul efectelor negative cu care se confruntă sectorul energetic în urma extinderii pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.

Răspândirea globală a epidemiei a dus la un declin fără precedent a cererii pentru energie şi la opriri masive ale producţiei industriale, provocând o scădere semnificativă a preţurilor la ţiţei şi gaze, ceea ce afectează profitabilitatea OMV.Grupul austriac a anunţat că-şi va reduce cu 500 de milioane de euro planul de cheltuieli de 2,4 miliarde de euro (2,6 miliarde de dolari) pentru acest an şi va reduce costurile cu 200 de milioane de euro.În plus, investiţii şi achiziţii de 1,5 miliarde de euro vor fi amânate pentru 2022, inclusiv tranzacţia de aproape un miliard de euro, întârziată deja, prin care OMV achiziţionează active în Siberia de la Gazprom.În urmă cu două săptămâni, OMV a anunţat că a semnat cu Mubadala un acord privind majorarea la 75% a participaţiei sale deţinute la producătorul de mase plastice Borealis, într-o tranzacţie evaluată la 4,68 miliarde de dolari.OMV va plăti 2,34 miliarde de dolari la finalizarea tranzacţiei şi restul nu mai târziu de 31 decembrie 2021, la rata dobânzii de pe piaţă."Suntem încântaţi că am ajuns la un acord privind calendarul de plată cu partenerul nostru Mubadala, ceea ce ne permite optimizarea gestionării fluxului de numerar în acest mediu economic dificil", a afirmat directorul general Rainer Seele.Luna aceasta, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a înrăutăţit perspectiva ratingului pentru datoriile pe termen lung atribuit OMV de la stabilă la negativă şi a menţinut calificativul la "A minus".Atribuirea unei perspective negative ar putea duce la o retrogradare a ratingului.Revizuirea perspectivei ratingului vine după ce OMV a semnat cu Mubadala un acord privind majorarea la 75% a participaţiei sale deţinute la Borealis.Mubadala, fondul suveran de investiţii din Abu Dhabi, deţine 64% din Borealis, în timp ce participaţia OMV este de 36%. La rândul său, Mubadala este al doilea mare acţionar al OMV, după statul austriac.Fitch apreciază că tranzacţia va duce la majorarea semnificativă a datoriei grupului energetic austriac, pe fondul preţurilor mai scăzute ale materiilor prime, a reducerii cererii pentru hidrocarburi şi a eşecului alianţei OPEC+ de a ajunge la un acord privind scăderea producţiei de ţiţei.Luna aceasta, preţurile petrolului s-au prăbuşit ca urmare a deciziei Arabiei Saudite, cel mai mare producător de ţiţei din lume, de a scădea preţurile pentru exporturile sale, dar şi din cauza îngrijorărilor existente pe piaţă din cauza propagării rapide a coronavirusului.Perspectivele privind creşterea cererii pentru gaze şi petrol în 2020 s-au diminuat considerabil, în urma extinderii epidemiei de coronavirus (Covid-19), care, cuplată cu eşecul alianţei OPEC+ de a ajunge la un acord privind scăderea producţiei de ţiţei, va avea probabil ca rezultat supraproducţia şi o presiune asupra preţurilor hidrocarburilor, avertizează Fitch.Agenţia apreciază că aceste evoluţii vor adăuga presiuni suplimentare asupra operaţiunilor OMV din domeniul explorării şi producţiei (E&P). Totuşi, acest efect ar putea fi parţial compensat de operaţiunile companiei pe segmentul downstream.Borealis AG este o companie chimică austriacă care în 2019 a avut vânzări de 9,8 miliarde de euro şi un profit net de 872 milioane de euro. Capacităţile de producţie combinate ale Borealis şi OMV vor face din grupul austriac cel mai mare producător european de polietilenă şi polipropilenă şi unul din primii 10 producători mondiali.Pentru a finanţa preluarea Borealis, OMV a informat că va demara un program de vânzări de active, sinergii şi un management activ al fluxului de numerar. Programul de vânzări de active are o valoare de două miliarde de euro până la finele lui 2021.Pe lângă sumele strânse din vânzarea de active, OMV intenţionează să amâne sau să reevalueze unele proiecte, să îşi diminueze investiţiile programate pentru acest an cu 200 milioane de euro până la 2,2 miliarde de euro şi să realizeze sinergii de 700 milioane de euro până la finele lui 2025 de pe urma reducerii costurilor şi eficientizării operaţiunilor.OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de afaceri deţine 20,64%, Fondul Proprietatea - 18,99%, iar 9,36% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.