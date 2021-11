One United Properties încheie un acord de cumpărare cu Bucur Obor S.A

One United Properties încheie un acord de cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al Bucur Obor S.A

One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță încheierea unui acord de cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al Bucur Obor S.A., companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul de tranzacționare BUCU.

„Decizia de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni al Bucur Obor este în concordanță cu strategia One United Properties de a crește ponderea profiturilor din activitatea de închiriere într-o manieră durabilă. Bucur Obor are un istoric îndelungat în ceea ce privește profitabilitatea dintr-o astfel de activitate și credem că acordul pe care l-am încheiat astăzi reprezintă un alt pas făcut în direcția creării de valoare suplimentară pentru compania noastră și pentru stakeholderii One United Properties”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties, scrie Mediafax.

One United Properties a achiziționat indirect pachetul majoritar de acțiuni al Bucur Obor, prin intermediul companiei BO Retail Invest SRL. În data de 19 noiembrie 2021, BO Retail Invest S.R.L. a achiziționat 54,4351% din capitalul social al Bucur Obor S.A., contra sumei de 64.935.000 lei, la un preț pe acțiune de 8,918 lei, care reprezintă un discount semnificativ față de prețul de 21,8 lei la care acțiunile BUCU erau tranzacționate în ziua precedentă. Contractul dintre One United Properties și BO Retail Invest S.R.L. este supus autorizării de către Consiliul Concurenței, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor BO Retail Invest S.R.L. putând avea loc doar după emiterea acestei autorizări.