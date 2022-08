Musicalul "Grease" a fost creat de Jim Jacobs, Warren Casey şi Robert Stigwood, iar prima reprezentaţie a avut loc în 1971. Filmul din 1978 cu acelaşi nume, cu John Travolta şi Olivia Newton-John în rolurile principale, a atras noi fani pentru "Grease".Povestea musicalului urmăreşte vieţile a zece adolescenţi din Chicago-ul anilor '50. Conform lui Srebrina Sokolova, regizorul spectacolului de la Balcic, ultima piesă a musicalului, "We Go Together" aduce un important mesaj: putem fi sinceri cu noi înşine doar prin prietenie, înţelegere şi empatie, dar şi prin toleranţă.Coregrafia spectacolului este realizată de Nadya Dimokova, iar orchestra va fi condusă de Stracimir Pavlov.Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii.