Operațiune de salvare contracronometru: Vas cu 400 de migranți, în derivă între Grecia și Malta

Alarm Phone a precizat pe Twitter că ambarcațiunea a plecat din Tobruk, Libia, și că a primit un apel de pe ambarcațiune. Reprezentanții serviciului susțin că au informat autoritățile, însă acestea nu au lansat până acum o operațiune de salvare.

Alarm Phone susține că ambarcațiunea se află în prezent în zona de căutare și salvare a Maltei.

Alarm Phone a mai anunțat că oamenii de la bord sunt panicați și că mulți dintre ei au nevoie de îngrijiri medicale. Nava nu mai are combustibil și puntea inferioară era plină de apă, în timp ce căpitanul a părăsit nava și nu mai este nimeni care să poată conduce ambarcațiunea.

Reuters nu a reușit să contacteze autoritățile malteze pentru comentarii.

????~400 people at risk in Central Med



During the night we received a call from a boat with ~400 people in distress who departed from #Tobruk, #Libya.

We informed authorities, but no rescue operation has been confirmed so far.

Don’t delay help and put lives at risk - rescue now! pic.twitter.com/OubnsVG7Qi