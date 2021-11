OPINIE - BOICOTUL la adresa Kaufland, acest NOU #șieu pentru mase de manevră

Dacă trăiți în România și aveți acces la internet, cu siguranță ați văzut în ultimele 24 de ore îndemnul de a boicota magazinul Kaufland. Motivul e nici mai mult nici mai puțin decât amplasarea unor GARDURI FIZICE care despart magazinul de alte zone declarate ca fiind neesențiale. Eu fac parte din românii nevaccinați și în prezent, ținând cont de vârsta și starea mea de sănătate, nu iau în calcul să mă vaccinez. Așadar, mă număr printre cei care sunt afectați de interdicțiile impuse nevaccinaților, dar îmi asum decizia mea și consecințele care decurg din ea.

Ce nu îmi asum însă este boicotul Kaufland. Locuiesc în Timișoara și mărturisesc că după ce am citit apelul HORECA locală de a rămâne deschisă cu certificat de vaccinare, da, personal, am decis să boicotez. Mâncatul în oraș, statul la terasa, etc nu sunt activități esențiale, așa că HORECA locală poate prospera fără banii mei.

În schimb, boicotul Kaufland e o nouă mișcare de tip #șieu. Iar motivul e simplu. Cu mult înainte ca lanțul Kaufland să introducă gardurile fizice, în marile mall-uri zona de food court era delimitata. DA, țarcurile pentru vaccinați au fost impuse în România cam în urmă cu două luni, atunci când accesul în restaurante a fost condiționat de certificat verde. Diferența e că nimeni nu s-a revoltat, iar pentru presă nu a fost o știre, poate și pentru că marile mall-uri au publicitate în presa locală.

Da, nu e normal ca vaccinații și nevaccinații să fie separați în vreun fel, dar asta se întâmplă deja în România de luni buni, și nimeni nu a părut să se revolte până la apariția acestei mișcări pe Facebook. Ipocrizia nu e pe gustul meu. Fie ne revoltăm la orice discriminare, fie deloc! Nu pot boicota Kaufland în timp ce accept un gard imaginar în mall, unde accesul e la fel, condiționat. Nu pot să nu mai merg la Kaufland, dar să accept că nu îmi pot plăti taxele decât cu certificat verde. E vorba de același gard, doar că el nu există fizic. Or, ăsta nu e spirit revoluționar, e spirit de turmă!

Iar finalul e previzibil. Îmi aduc aminte de perioada campaniei #șieu când se umpluseră orașele de mașini cu acest abțibild. Era plin de șoferi care cereau autostrăzi în timp ce parcau pe trotuare și treceri de pietoni! Iar boicotul Kaufland e exact aceeași Mărie! Nu poți cere respect când tu nu ți-l oferi prin modul în care te tratezi și îi tratezi pe alții!