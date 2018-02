Opoziția continuă ofensiva la adresa lui Tudorel Toader: 'Am vrut să văd când, unde şi cine a făcut raportul. Nu e în regulă'

Deputatul USR Bogdan Rodeanu a declarat, sâmbătă, că a verificat proprietăţile PDF-urilor din raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, afirmând că data de realizarea a documentului este la o zi distanţă după ce a fost citit, dată diferită având şi anexa privind Rezoluţia Inspecţiei Judiciare, scrie Mediafax.

„Am descărcat raportul lui Tudorel Toader. Şi anexele. Am verificat cu mare atenţie proprietăţile PDF-urilor. Click dreapta, properties. Am vrut să văd când, unde şi cine le-a făcut. Nu e deloc în regulă ce am găsit”, a scris deputatul USR Bogdan Rodeanu, pe site-ul USR Galaţi.

Bogdan Rodeanu s-a întrebat de ce raportul ministrului are şi data de vineri, 23.02.2018 ora 2.04.13 PM, deşi ministrul a afirmat că „totul era pregătit încă de săptămâna trecută”.

Cererea de revocarea lui Kovesi, criticată la Bruxelles: 'Oficialii europeni nu sunt PROŞTI. Guvernul român DEZINFORMEAZĂ...'

„Dacă materialul trebuia dat publicităţii de aseară, înseamnă că totul a fost pregătit încă de ieri, joi, 22 februarie, înainte de ora 18. Mai exact, totul era pregătit încă de săptămâna trecută, conform declaraţiilor dlui Toader. Însă de ce pdf-ul cu raportul ministrului are şi data de astăzi, vineri, 23.02.2018 ora 2.04.13 PM, înainte de repornirea site-ului şi publicare dar DUPĂ ziua de ieri, când trebuia publicat?”, a scris Rodeanu.

Deputatul USR a afirmat că şi anexa care conţine Rezoluţia Direcţiei de Inspecţie Judiciară are data de realizare a PDF-ului vineri, 23.02.2018.

„Mai mult, de ce Anexa 6 (din 11), care conţine Rezoluţia Direcţiei de Inspecţie Judiciară pentru procurori, cu număr lucrare datat 9 ianuarie 2018, are data de realizare a pdf-ului ASTĂZI, vineri, 23.02.2018, ora 11.41.32? Adică aseară nu era pregătit pentru publicare? Are sau nu are ministrul Toader, în secretariat, multifuncţionala RICOH Aficio MPC4502A, pe care au fost realizate cele două PDF-uri? Dacă nu este în secretariatul dlui ministru, unde se afla aceasta multifuncţională?”, a spus Rodeanu.

Bogdan Rodeanu a afirmat că „toate celelalte anexe sunt datate 21.02.2018, 10.03.2017, 3.11.2017 (Senia?! ) 19.12.2017, 12.01.2018, 14.06.2011 – (ironia sorţii, autor domnul Cristian Dănileţ), 28.02.2017, 16.02.2018”.

„Înlocuirea şefului DNA e un scenariu negru însă nu este tot răul pe care pot să îl facă. Înlocuirea cu o persoană obedienta politic este necesară PSD şi ALDE însă nu le va fi de ajuns. Problema PSD şi ALDE nu este doar să scape de dosarele lor, nu este doar să nu li se mai deschida şi alte dosare, pentru ilegalităţile comise, ci şi să folosească DNA, ca instrument de lucru al propagandei, împotriva oricui îi încurcă”, a spus deputatul USR.

Rodeanu a afirmat că PSD va mai lăsa din DNA doar sigla.

ULTIMA ORĂ: Tudorel Toader răspunde la acuzaţia că ar fi făcut public un document secret

„Cel mai probabil, consecutiv acestei mutări, vor înlocui încă 2, 3, 7 sau 77 de procurori din DNA. Sau poate chiar pe toţi. Cel mai probabil, consecutiv sau simultan cu aceste mutări vor schimba ŞI regulile după care funcţionează DNA. Din DNA nu vor să lase decât sigla. Iar asta începe cu schimbarea şefului DNA. Ne vom opune”, a conchis Bogdan Rodeanu.

Ministrul Justiţiei a cerut, joi seară, revocarea procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, precizând că va publica pe site-ul instituţiei pe care o conduce, just.ro, raportul referitor la activitatea managerială a DNA, document în baza căruia a cerut revocarea Laurei Codruţa Kovesi.

Site-ul ministerului Justiţiei a fost blocat joi seară.

În cele câteva ore în care a funcţionat, raportul nu a fost postat.

Site-ul Ministerului Justiţiei s-a blocat, din nou, vineri dimineaţa, în jurul orei 7.00, situaţia fiind similară şi joi seara, după ce Tudorel Toader a anunţat că iniţiază procedura de revocare din funcţie a procurorului-şef DNA şi că va publica pe site raportul care stă la baza acestei solicitări.

Raportul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei vineri după-amiază.