Opoziția s-a dezlănțuit în Parlament! Atacuri în rafală la adresa lui Hellvig și Iohannis

Parlamentarii Opoziţiei au apreciat, luni, că este cel puţin bizar ca Legislativul să dea un vot deasupra voinţei de demisie exprimate de Eduard Hellvig.

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit luni în şedinţă comună pentru a lua act de retragerea lui Eduard Hellvig din funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii.

"Este absolut bizar să votăm asupra voinţei de demisie exprimate de domnul Hellvig. Dar, pe fondul activităţii domnului Hellvig, n-am avut niciodată explicate acele legi odioase ale securităţii naţionale care au ieşit anul trecut de la SRI, de la domnul Hellvig, şi care au speriat România democratică prin faptul că ne aduceau înapoi în 1989 cu obligaţia de colaborare cu imunitate pentru agenţii serviciilor secrete. Pleacă domnul Hellvig din funcţie, probabil se întoarce şi formal în fruntea Partidului Naţional Liberal (...) şi lasă neexplicat dacă această instituţie a dat informări despre ce se întâmpla în acele aziluri ale groazei. (...) Mai deunăzi, am avut un scandal despre un aviz pentru un domn de la PNL - dar pentru doamna Firea a fost aviz? Pentru domnul Budăi a fost aviz de la domnul Hellvig? Din punct de vedere al siguranţei naţionale e bine şi e democratic să-i trataţi pe bătrânii României ca în lagăre? Asta trebuie să răspundă domnul Hellvig, nu să fugă din funcţie şi să-şi caute viitorul în politică", a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, în plenul Camerelor reunite, conform AGERPRES.Deputatul Ludovic Orban, reprezentant al partidului Forţa Dreptei, a arătat că România are un război la graniţă, iar directorul SRI demisionează."Un război la graniţă. Directorul SRI îşi dă demisia, iar Parlamentul este convocat numai să adopte hotărârea de vacantare a funcţiei de director al SRI. Eu cred că preşedintele Iohannis este în continuare în vacanţă şi îl doare la bască de provocările la care trebuie să facă faţă România în această perioadă, pentru că rolul Parlamentului ar fi fost acela de a vota un alt director SRI, nu de a lăsa instituţia condusă de un interimar ofiţer şi de a pierde complet orice fel de control civil, care şi aşa se exercită cu sfert de măsură, asupra unui serviciu de informaţii care, de când a început războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, nu a fost în stare să trimită în judecată nici măcar un spion rus, nu a fost în stare să destructureze nicio reţea de spionaj rusească, deşi la noi spionii sunt aproape pe faţă. Ca atare, eu cred că Parlamentul, în situaţia în care se găseşte, ar trebui să îi solicite în mod imperativ preşedintelui să îşi exercite atribuţiile de preşedinte şi să nu lase conducerea SRI fără un director civil care să poată să asigure o conducere mai bună decât conducerea care a fost asigurată până acum", a precizat Orban.Potrivit acestuia, "Parlamentul nu poate să stea cu mâinile în sân la vederea acelor tratamente abominabile împotriva unor cetăţeni români lipsiţi de apărare în nişte cămine care seamănă mai mult cu Auschwitz decât cu centrele de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi". "Dacă închideţi ochii - şi deja văd că domnul Ciolacu a şi închis ochii pentru că, în loc să-i trimită la plimbare pe Budăi şi pe Firea, care sunt direct implicaţi, a preferat să ţină o polologhie în care practic nimeni nu-i vinovat şi o să se întâmple ce o să se întâmple", a adăugat Ludovic Orban.Deputatul AUR George Simion a afirmat că parlamentarii formaţiunii sale au votat contra scrisorii preşedintelui. "Măcar să fi avut decenţa domnul Hellvig să scrie acolo că îşi dă demisia. Aşa - se retrage. Nu şi-a dat demisia", a declarat Simion.Şi senatoarea independentă Diana Şoşoacă a arătat că "nu este normal ca un director SRI să îşi dea demisia fără să prezinte motivele reale ale demisiei."Aici nu discutăm despre o demisie normală din Codul Muncii, aici discutăm despre un om care a avut în mâini securitatea naţională a României. Din punctul meu de vedere a trădat, trebuie anchetat, nu-l lăsaţi să plece după bunul său plac. În plus, procedura lasă de dorit. Nu am eu ce să discut spre vacantare când eu nu ştiu motivele. Mi se pare anormal să nu vedem care a fost activitatea lui, pentru ce nu şi-a îndeplinit mandatul", a spus Diana Şoşoacă. Ea a votat "împotrivă".Deputatul USR Emanuel Ungureanu a susţinut că "Eduard Hellvig a fost toxic pentru ţară"."De aceea am votat să plece. Aş vrea să specific pe siguranţă naţională, în ceea ce este sănătatea românilor, domnul Hellvig şi un departament din subordinea sa aveau responsabilităţi directe să supravegheze ce se întâmplă în spitalele groazei din România. (...) Îi spun domnului Hellvig că avea responsabilităţi ca universităţile de medicină din România să nu fie populate de "beurani" care cer şpagă de la alţi medici pentru posturi cheie. Este important pentru România să fi avut un serviciu secret care să nu tragă sfori în politică, în aşa fel încât la această oră să avem în fruntea ţării două partide PSD şi PNL, care ascultă doar de epoleţi", a susţinut Ungureanu.Plenul Senatului şi Camerei Deputaţilor au aprobat luni hotărârea privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii Eduard Hellvig şi vacantarea acestei funcţii.