Orban: Au existat discuții cu PSD pentru anticipate, dar nu o înțelegere

Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat că au existat discuţii despre declanşarea de alegeri anticipate, dar nu a existat nicio înţelegere între PNL, PSD şi Klaus Iohannis în acest sens.

Întrebat, duminică, la Prima TV, dacă a existat vreo înţelegere între PNL, PSD şi preşedintele Klaus Iohannis pentru declanşarea alegerilor anticipate, Ludovic Orban a declarat că nu poate să recunoască aşa ceva.

"Nu, nu pot să recunosc aşa ceva. Au existat discuţii, este adevărat. Au existat discuţii, dar nu a existat nicio înţelegere. Cum poate fi o înţelegere între PNL condus de mine şi PSD? Eu mi-am angajat răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi şi practic am căzut la moţiunea de cenzură, dar eu am provocat această cădere pentru că eu am anunţat public că obiectivul nostru este acela de a ajunge la anticipate. Am anunţat public lucrul respectiv", a declarat Ludovic Orban.