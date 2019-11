Orban, întâlnire la nivel înalt în weekend

Premierul Ludovic Orban a fost vizitat, în weekend, de o delegație a Junge Union Deutschland, cea mai mare organizație politică de tineret din Europa, la invitația Tineretului Național Liberal.

"Tineretul Național Liberal a găzduit ieri o delegație a Junge Union Deutschlands, organizația de tineret a Uniunii Creștin-Democrate din Germania.

Împreună cu Tilman Kuban, președintele Junge Union, am analizat strategiile de campanie pe care organizațiile noastre le aplică, am dezbătut cele mai bune metode de a fi aproape de nevoile cetățenilor și am împărtășit experiențele noastre din urma interacțiunilor cu oamenii, atât online, cât și offline.

Dacă până acum cei dinaintea noastră discutau despre probleme socio-economice și culturale, generația noastră va trebui să facă față, suplimentar, și provocărilor informaționale și tehnologice. TNL și Junge Union vor continua să coopereze îndeaproape, și împreună vom găsi soluțiile potrivite pentru România, Germania și Uniunea Europeană.

În numele TNL, îi mulțumesc pentru sprijin partenerului nostru instituțional, Fundația Konrad Adenauer”, a scris președintele TNL, Mara Mareș, pe contul său de Facebook.