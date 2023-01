Ostapenko obține calificarea în sferturile de finală la Australian Open, după ce o învinge pe Coco Gauff

Jelena Ostapenko, campioana din 2017 de la Roland Garros, cap de serie nr. 17, s-a calificat pentru prima dată în carieră în sferturile de finală ale Openului Australiei, după ce s-a impus cu 7-5, 6-3 în fața lui Coco Gauff, cap de serie nr. 7, duminică, la Melbourne Park, anunță Mediafax.

Letona, aflată la prima sa participare în turul 4 la Australian Open, a egalat la 1-1 meciurile directe din carieră împotriva lui Gauff cu un triumf în 93 de minute, pe Margaret Court Arena.

Ea o va înfrunta în continuare pe campioana în exercițiu de la Wimbledon, Elena Rybakina, pentru un loc în semifinale, după ce kazaha a reușit în primul meci al zilei o surpriză, elimininând-o pe numărului 1 mondial Iga Swiatek.

Ostapenko a reușit 30 de lovituri câștigătoare și a salvat șapte din cele opt mingi de break cu care s-a confruntat, având în același timp un scor perfect de 3 din 3 la șansele sale împotriva serviciului lui Gauff.

Această victorie este prima obținută de Ostapenko în fața unei jucătoare din Top 10 la un Grand Slam în ultimii trei ani și va fi prima ei apariție în sferturile de finală ale unui Grand Slam din 2018.

"Viața mea s-a schimbat foarte mult după ce am câștigat Roland Garros, așa că am avut nevoie de câțiva ani pentru a mă obișnui cu adevărat cu ceea ce s-a întâmplat, pentru că eram foarte tânără. Aveam 19 ani și apoi am împlinit 20 de ani", a declarat Ostapenko.

"Întotdeauna am știut și am crezut în jocul meu. Dacă joc bine, pot învinge aproape pe oricine. Am încercat să lucrez mai mult la consistența mea, în special în pre-sezon. Da, doar să intru pe teren și să îmi fac jocul.

"Cred am jucat destul de bine în această săptămână".

Gauff a irosit șase șanse de break în primul set, după ce a fost prima care și-a cedat serviciul. Ea a condus cu 2-1, dar Ostapenko a făcut imediat rebreak pentru 2-2. Apoi, letona a salvat două mingi de break la 2-2 și altele patru la 3-3, revenind de la 0-40.

Gauff a avut două mingi de meci pentru a forța un tiebreak, dar și-a pierdut serviciul pentru a doua oară și a rămas în urmă cu un set. Ostapenko a salvat apoi singura minge de break cu care s-a confruntat în setul al doilea în game-ul de deschidere.

În schimb, Gauff a avut de muncit în fiecare dintre primele trei game-uri de serviciu din set - fără să se confrunte niciodată cu o minge de break - înainte de a ceda break-ul decisiv în al optulea game.

Ostapenko are 2-0 în cariera sa împotriva lui Rybakina, pierzând doar 11 game-uri în două meciuri. Ultima lor întâlnire a avut loc pe iarbă anul trecut, la Eastbourne, cu 6-4, 6-1 pentru letonă, înainte ca Rybakina să se impună la All-England Club.

"Încerc doar să iau meci cu meci și să nu mă uit complet la tablou. Așa că încerc să mă pregătesc cât mai bine pentru fiecare meci", a declarat Ostapenko, citataă de site-ul oficial WTA.

"Desigur, va fi un meci greu împotriva Elenei, dar am jucat de câteva ori și știu cum să joc împotriva ei. Voi încerca să mă concentrez mai mult pe mine și pe jocul meu și sper să pot aduce din nou jocul bun și agresiv."