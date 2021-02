PANICĂ în Cluj Napoca: Alimentarea cu apă din lacul Tarnița a fost SISTATĂ, după ce mai mulți saci cu medicamente au fost aruncaţi în zonă

Mai mulţi saci cu medicamente au fost găsiţi abandonaţi, marţi, în zona lacului Tarniţa, de unde se alimentează cu apă mai multe localităţi din judeţul Cluj, însă analizele efectuate de furnizorul de apă arată că medicamentele nu au afectat calitatea apei.

"La data de 23 februarie, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în zona lacului Tarniţa au fost aruncate diverse tipuri de medicamente. Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat faptul că în două locuri diferite a versantului situat între luciul Lacului Tarniţa şi drumul judeţean 107P au fost aruncate trei tipuri de medicamente", se arată într-o informare de presă dată publicităţii miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Citește și: Sorin Cîmpeanu răstoarnă ceea ce se știa: Elevii le pot oferi flori și mărțișoare profesoarelor!

Potrivit sursei citate, la faţa locului s-au deplasat şi lucrători din cadrul Gărzii de Mediu, Apele Române, Compania de Apă Someş SA, Laboratorul de Calitatea Apei Someş-Tisa şi Poliţia Locală Gilău, care au efectuat activităţi specifice.

"Până la lăsarea întunericului s-a procedat la colectarea a 9 saci de polietilenă cu medicamente, verificările fiind continuate şi în cursul zilei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de infectarea apei, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal", se mai arată în comunicatul menţionat.

Citește și: Împinși la dubă de jandarmi, polițiștii au aflat cum e să n-ai tonfa în mână/Opinie

Purtătorul de cuvânt al Companiei de Apă Someş SA, Lucian Croitoru, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, că lacul Tarniţa este sursă de apă brută pentru o mare parte din judeţul Cluj, motiv pentru care alimentarea cu apă din lacul Tarniţa a fost sistată marţi, fiind comutată pe lacul Someşul Cald.

"Am aflat şi noi despre apariţia unor baxuri cu medicamente într-o zonă situată la 300-500 de metri de turnul de captare a apei. Erau şanse minime ca medicamentele să fi afectat calitatea apei, pentru că erau în blistere, iar volumul de apă din lac este foarte mare. Cu toate acestea, ca o măsură de precauţie extremă, ieri am comutat alimentarea cu apă din lacul Tarniţa în lacul Someşul Cald şi am luat probe pe care le-am analizat. Dimineaţă am primit rezultatele analizelor şi calitatea apei nu a fost afectată, motiv pentru care în jurul orei 13.00 s-a reluat alimentarea cu apă brută din lacul Tarniţa", a precizat Lucian Croitoru.

Citește și: Personalul didactic se înghesuie la vaccinat! Valeriu Gheorghiță: ‘În zilele următoare vor fi vaccinate aproape 1.000 de persoane zilnic’ .