Panică totală, într-un autobuz din Iași: Un adolescent a spart geamurile și a atacat o femeie

Tânărul a distrus un autobuz și a atacat o femeie, după ce i s-a cerut să își valideze biletul de călătorie.

Tânărul se afla în mijlocul de transport în comun când i s-a atras atenția să-și composteze biletul.

De aici, a urmat un scandal uriaș. Băiatul a spart aproape toate geamurile de la autobuz.

„La penultima stație a urcat un tânăr în autobuz, nu a compostat bilet, nimic, doar s-a pus direct pe scaun în spate. Am zis că poate merge și el o stație, nu e problemă.

Am ajuns la capăt în Oprișeni, a coborât toată lumea, mai puțin el. Eu am mai stat la capăt câteva minute, după am mers la el să îl întreb dacă are un abonament, bilet, ceva.

El mi-a spus că are un bilet, dar nu l-a compostat, atunci i-am spus să îl composteze că trebuie să plecăm. A mers, a compostat și a început să mă înjure, să mă facă în toate felurile din cauză că l-am pus să composteze biletul. I-am spus frumos să înceteze, însă el, în continuare, mă înjura în toate felurile.

Atunci l-am rugat să coboare din autobuz pentru că nu tolerez un astfel de comportament, însă el a refuzat și a continuat.

Nu i-am făcut nimic atunci, însă am pus mâna pe telefon și am sunat la poliție să intervină. Între timp a mai urcat o femeie în autobuz și s-a așezat pe scaun, dar el continua cu cuvintele urâte la adresa mea.

Atunci, doamna i-a atras atenția să aibă grijă la limbaj, iar el, nervos, fiind aproape de ea, a dat să o lovească cu pumnul în față, dar femeia s-a ferit.

Atunci am intervenit și eu, văzând ce se întâmplă, m-am pus în fața doamnei să nu o lovească și a sărit spre mine. Nu am putut să nu intervin, am încercat să îl imobilizez, mi-a rupt și cămașa, a durat totul vreo 3 minute.

În cele din urmă, am reușit să-l scot afară după ce ne-am îmbrâncit. Afară, el a luat mai multe pietre de jos și a început să arunce în autobuz.

Efectiv, a spart aproape tot autobuzul, noroc că nu m-a lovit pe mine sau pe doamna din autobuz”, a declarat șoferul.

După ce și-a dat seama în ce probleme a intrat, adolescentul a fugit, înainte ca autoritățile să ajungă.

O anchetă a fost deschisă în acest caz.