Paralizat la 19 ani, după un grav accident rutier, începe să meargă din nou

Nicușor Stroe are doar 19 ani și a fost victima unui accident rutier foarte grav, în luna mai a anului trecut. După 6 luni de recuperare medicală intensivă, cu mai multe ședințe zilnice de kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic, Nicușor a început să meargă.

”Eram lemn-lemn, când am venit la recuperare, la Spitalul ”Sfântul Sava”. În alte părți, mi-au spus că ce am pierdut nu mai recuperez, că sunt șanse zero să mai merg vreodată. Eram demoralizat total, am zis că nu o să mă mai fac bine niciodată, că o să rămân într-un scaun toată viața. Acum merg singur. Cu trei luni în urmă, 2 kinetoterapeuți îmi luau picioarele și le mutau ei, căci eu nu eram în stare să mișc deloc. În prezent, merg singur. Mi-am revenit și moral de când sunt aici. Sunt chiar foarte, foarte mândru de mine! Am muncit mult și o să continui, cu ajutorul tuturor celor de aici! Tare m-a nenorocit accidentul ăsta! Mă rog tot timpul la Dumnezeu să fiu bine!", povestește Nicușor Stroe, pacient al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

”A fost operat la sfârșitul lunii mai, pentru leziunea măduvii, tip Frankel B și nivel neurologic, în zona vertebrelor T5-T6. Apoi, la începutul lunii august, a venit la noi, la Spitalul ”Sfântul Sava”, pentru recuperare medicală. A fost adus pe targă, imobilizat, cu diagnosticul de parapareză spastică și deficit sever de locomoție și autoîngrijire. Altfel spus, paralizat de la brâu în jos și total dependent de ajutorul altei persoane.

După două luni, am reușit să-l scoatem din starea de deznădejde care-l cuprinsese. A început să facă pași, asistat de echipamente și kinetoterapeuți, a reușit să se transfere singur pe scaunul rulant și a început să aibă activitate la nivelul bazinului. Iniția pași, avea tendința de a-și mișca singur picioarele.

Acestea au fost semne extraordinar de bune că vom reuși să-l punem pe picioare, la propriu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, care face minuni prin oameni, am convingerea că vom reuși. Și Nicușor, la fel! Acum, la șase luni de la venirea lui pe targă, complet imobil și demoralizat, Nicușor are o evoluție spectaculoasă: face pași fără ajutorul kinetoterapeuților, iar moralul său este foarte sus. De fapt, se vede și pe chipul său evoluția. Suntem tare bucuroiși și mândri de reușita lui și a noastră”, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, este dotat cu echipamente inovative, de ultimă generație, cu ajutorul cărora recuperarea medicală se realizează, la noi în țară, după standarde înalte, ca în clinicile de specialitate din străinătate.

Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, este un centru medical de excelență în recuperarea medicală, multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical.

În șase ani de existență, Spitalul ”Sfântul Sava” a depășit numărul de 5.000 de pacienți recuperați medical, în condițiile în care celor mai mulți nu li se dădeau șanse de a-și reveni.

Spitalul ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, are o capacitate de 118 paturi, ambulanțe de transport pacienți și tip C, cu echipamente și personal specializat în intervenții de urgență și resuscitare. Deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde europene ridicate. Numărul mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți, explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

