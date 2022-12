Părintele Calistrat explică de ce a fost iertat după ce a bătut două enoriașe: Nu e nimeni mort. Am fost puțin neatent

Părintele Calistrat Cfifan, ajuns în atenția publică după ce a bătut două enoriașe cu care a avut un conflict, a revenit în Sfântul Altar. După incidentul amplu comentat de presă, Arhiepiscopia Iașilor i-a ridicat dreptul de a sluji. Postul Crăciunului i-a adus însă iertare părintelui care tot nu recunoaște că a greșit.

Preotul Calistrat Chifan: „Noi suntem iertaţi, că doar nu e mort nimeni, toată lumea e vie, nu-i accident, nu-i crimă, nu-i nimica. A fost o greșeală, o dublă greșeală, adică și din partea acelor enoriașe. Am fost puțin neatent și ne-am aprins că ele comentau, au depus plângerea lor și atâta tot. Am fost chemat la ordin, am recunoscut.”

Decizia e explicată și de oficiali

Lucian Apopei, director de comunicare Arhiepiscopia Iașilor: „Pentru un preot este foarte dureros să nu poți sluji, să fie oprit de la slujire. Mai mult de atât, au avut de suferit și credincioșii, ucenicii care l-au căutat ", informează Pro TV.