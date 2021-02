Parlament - Bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit aviz pozitiv în comisiile reunite

Comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului au avizat favorabil, sâmbătă, bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) pentru anul 2021, informează Agerpres.

Deputaţii şi senatorii din cele două comisii de specialitate au avizat proiectul cu 25 de voturi "pentru", 14 "împotrivă" şi 3 abţineri.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a semnalat, în comisiile parlamentare reunite, că partea cea mai mare a bugetului MIPE este dedicată închiderii programelor operaţionale prezente şi de aceea îl numeşte un buget de tranziţie."Pe scurt, avem credite de angajament de 7,5 miliarde de lei şi credite bugetare de 2,02 miliarde de lei. Cea mai mare parte din creditele bugetare merge către titlul 58 pentru cofinanţarea proiectelor europene curente din programele operaţionale curente. Efortul foarte mare pe care va trebui să îl facem este pentru a evita dezangajarea la finele acestui an. Creditele bugetare, aşa cum sunt prevăzute la acest capitol, sunt în linie cu execuţia bugetară de anul trecut şi în mod evident la rectificare aşteptăm o creştere în limita proiectelor de angajament, astfel încât să creştem sumele care vin în ţară. Din estimările noastre, ale Autorităţilor de Management, ar trebui să vorbim de o dublare faţă de anul trecut a absorbţiei pe acest an pentru a fi sub rata de dezangajare. Deci, din cele două miliarde pe care vi le-am spus, 1,8 miliarde sunt pentru cofinanţare, iar pentru restul de 200 de milioane vorbim de un transfer temporar pe partea de salarii", a precizat Ghinea.El a explicat că salariile din ministerul pe care îl conduce sunt plătite din Programul operaţional asistenţă tehnică, care este finalizat în acest moment."Programăm viitorul program de asistenţă tehnică, care are o valoare de 600 de milioane (de euro n.r.) şi eu sper să îl folosim mult mai mult în beneficiul primăriilor, companiilor, beneficiarilor privaţi, dar o parte dintre el va merge şi pe partea de salarii, care, repet, conţine un transfer temporar pe acest an până la aprobarea viitorului program operaţional", a mai spus ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.Potrivit sursei citate, în buget mai sunt cuprinse sume de circa 21 de milioane de lei pentru închiderea programelor PHARE 2004, 2005 şi 2006. "Vedeţi pe partea formală ce întârziere există, dacă de abia acum închidem aceste programe care datează din perioada de preaderare", a menţionat Ghinea .Nu în ultimul rând, oficialul MIPE a amintit de cheltuielile prevăzute în buget pentru neonorarea obligaţiilor privitoare la încadrarea persoanelor cu handicap, solicitând modificarea legislaţiei în aceste sens, în condiţiile în care obiectivele propuse nu au fost atinse."Un subiect mic ca sumă, dar la care trebuie să medităm cu toţii, este vorba de cheltuielile prevăzute în buget pentru neonorarea obligaţiilor privitoare la încadrarea persoanelor cu handicap. Este o chestiune pe care o să o vedeţi şi în bugetul altor ministere. Vrem să schimbăm această legislaţie care era gândită să crească angajarea persoanelor cu handicap în instituţii şi de fapt nu a dus la obiectivele propuse şi iată că nu facem decât să punem în bugetul instituţiilor un fel de amenzi pe care le transferăm dintr-un buget în altul ca să justificăm că nu există o rată de angajare. Pur şi simplu m-a pus pe gânduri această chestiune, pentru că este obligaţie bugetară de a bugeta acest lucru. Poate ne gândim împreună cum putem să modificăm această legislaţie, pentru că scopul era de a angaja mai multe persoane cu handicap şi în instituţii şi în companii private, nu pur şi simplu să învârtim bani de colo colo", a spus Ghinea.Ministrul a menţionat că împreună cu MFP va crea un capitol bugetar nou pentru PNRR dedicat, unde "vom începe proiecte imediat ce prefinanţarea va intra în ţară după aprobarea PNRR".Proiectul de buget al Ministerului Fondurilor europene prevede credite bugetare de 2,022 miliarde lei (plus 11,7% faţă de execuţia preliminată 2020) şi credite de angajament de 7,067 miliarde lei (plus 43%). Cheltuielile de personal sunt stabilite la 121,241 milioane lei, iar cele pentru bunuri şi servicii la 7,24 milioane lei.