Partidul i-a găsit un loc călduț fostului deputat Cezar Preda: nu are nici o treabă cu cultura, dar va fi șef la ICR Paris

Cezar Preda, 62 de ani, este propunerea PNL pentru postul de director adjunct al ICR Paris. Inginer în comunism, Preda a ajuns viceprimar al Buzăului, apoi șeful serviciului Patrimoniu din primărie.

În 1999, s-a înscris în PD și, ulterior, a devenit lider de organizație și vicepreședinte al PDL, dar și al PNL. Până în 2004, când a ajuns în Parlamentul României, s-a dedicat domeniului salubrității. A fost, printre altele, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Salubrităţii și director general al REBU, cel mai vechi serviciu de salubrizare al Bucureştiului. Din 2004 până în 2020, a fost deputat de Buzău și de Dâmbovița, fiind, printre altele, membru al Comisiei pentru Politică Externă, președinte al Comisiei de Securitate Națională și președinte al Comisiei de Control a activității SRI.

Preda are o diplomă de inginer metalurg obținută la Institutul Politehnic Bucureşti. Conform CV-ului publicat pe cdep.ro, Preda are și o licență în economie la Academia de Studii Economice – Centrul Teritorial Buzău, care este, de fapt, o filială ASE de învățământ la distanță. Are și un doctorat în inginerie mecanică, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.

Preda a urmat și cursuri de perfecționare la Colegiul Național de Apărare și al Academiei Naționale de Informații – „Securitate şi bună guvernare”, respectiv „Securitate naţională”.

După 16 ani în Camera Deputaților, în 2020, Cezar Preda a anunțat că se retrage din politică.

„Sunt de două decenii la vârful politicii. E momentul să vină oamenii tineri”, a spus el la vremea respectivă.