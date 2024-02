'Pasajele nu ajută la fluidizarea circulației'. Soluția salvatoare pe care o vede primarul Nicușor Dan

Primarul Capitalei este de părere că pasajele rutiere nu ajută la fluidizarea traficului, precizând că soluția constă în folosirea transportului în comun.

„Un pasaj îți rezolvă problema locală, dar nu rezolvă problema globală. Noi nu am simțit o îmbunătățire de trafic în București după ce anul trecut am făcut 4 pasaje. Am dat drumul la 4 pasaje și nu s-a simțit și din acest motiv soluția este transportul în comun”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

Referitor la îmbunătățirea condițiilor privind transportul în comun, Nicușor Dan a precizat că există aplicații care oferă informații despre mijloacele de deplasare în timp real.

„Curățenia din mijloacele de transport în comun nu e perfectă”

„Începând cam de acum un an și jumătate, noi am integrat circulația tuturor vehiculelor (autobuze, troliebuze, tramvaie) în platforma google maps, adică oricine are un telefon mobil și descarcă această aplicație poate să vadă în timp real autobuzul sau tramvaiul pe care și-l dorește și când va ajunge în stație.

În ceea ce privește informarea fizică a călătorilor, există un proiect deja scris care se numește ITS și pe care o să-l depunem imediat ce se deschide ghidul pentru programul operațional regional în fondurile europene pe perioada 2021-2027”.

De asemenea, primarul general susține, referitor la curățenia din mijloacele de transport în comun, că „nu este perfectă, dar sunt progrese”.