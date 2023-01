VIDEO Patriarhul Daniel, despre viroza de care suferă: '70% dintre concetățeni din București se confruntă cu aceste viroze pe care nu le-a chemat nimeni'

Patriarhul Daniel nu a putut sluji, în noaptea dintre ani, fiind împiedicat de o viroză, așa cum a anunțat, în premieră, STIRIPESURSE.RO.

Preafericirea Sa a fost, totuși, prezent, în prima zi a anului, la partea de final a slujbei praznicului Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului și sărbătoarea Sf. Ier. Vasile cel Mare, când a fost proclamat anul omagial și comemorativ 2023 și a vorbit despre suferința sa.

”Noi am urmărit toate slujbele pentru că nu am putut să fim prezenți. Am venit doar la ultima parte, din cauza unei viroze. 70% dintre concetățeni din București se confruntă cu aceste viroze pe care nu le-a chemat nimeni, dar, totuși, au venit.

De aceea, vă dăm binecuvântare cu crucea, de la distanță, nu ne apropiem prea mult, ca să nu transmitem cumva, până când nu se imunizează toată populația. ”, a precizat Patriarhul Daniel.