Caz halucinant în Iași: Paznic amendat că a țipat prea tare la hoți

Un polițist din Iași l-a amendat pe un paznic pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, după ce paznicul a făcut prea mult zgomot la apariția unor hoți, potrivit Realitatea Plus. Mai mulți hoți au intrat să fure fier vechi din curtea unei clădiri de patrimoniu aflata in consolidare, in centrul municipiului. Paznicul a făcut scandal mare și a chemat și ajutoare să-i pună pe fugă pe hoți. În urma zgomotului creat, un polițist a considerat că paznicul merită amendă că a tulburat liniștea și ordinea publică. Primarul Iașiului a apreciat că politistul a exagerat si „a sarit calul” in aceasta problema.

