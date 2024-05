Paznicul reşedinţei lui Drake din Toronto a fost rănit într-un atac armat în timpul nopţii. Artistul canadian are o dispută acerbă cu rapperul american Kendrick

Poliţia a precizat că împuşcăturile au avut loc în jurul orei 2.00 noaptea, iar agenţii care au răspuns la incident au găsit un bărbat rănit prin împuşcare, care a fost transportat la spital. A fost reperat un suspect, dar individul a fugit cu un vehicul.

Vorbind cu reporterii în faţa casei lui Drake din cartierul de lux Bridle Path din Toronto, supranumit "Aleea Milionarilor", inspectorul Paul Krawczyk a declarat că ancheta se află într-un stadiu incipient şi că informaţiile sunt foarte limitate. Poliţia nu a stabilit încă un motiv pentru acest atac, iar detaliile despre trăgător sau despre vehicul nu erau încă disponibile. Bărbatul rănit, un agent de securitate care se afla în faţa porţilor proprietăţii, se afla în spital în stare gravă. Krawczyk nu a putut confirma dacă Drake se afla acasă în momentul incidentului, dar a precizat că poliţia a luat legătura cu echipa sa, care a cooperat.

Întrebat dacă incidentul are legătură cu disputa care există în prezent între Drake şi rapperul american Kendrick Lamar, Krawczyk a spus că este la curent cu acest lucru, dar a precizat că este prea devreme pentru a atribui un motiv şi a refuzat să facă alte comentarii.

Reprezentanţii lui Drake şi Lamar nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii, precizează Reuters.

Războiul liric dintre Drake şi Lamar a devenit foarte personal, cu o avalanşă de "piese de dispreţ" schimbate în weekend între două dintre cele mai mari vedete hip-hop.

Lamar, care a câştigat 17 premii Grammy, a escaladat lupta sa muzicală cu Drake în cursul săptămânii trecute, lansând în decurs de 36 de ore trei piese menite să-i arate "dispreţul", potrivit Variety. Videoclipul ultimei dintre cele trei melodii, "Not Like Us" (Nu ca noi - n.r.), prezenta o imagine surprinsă din aer cu vila lui Drake din Toronto. Melodia, care are deja peste 23 de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al lui Lamar, i-a determinat pe unii fani să adauge o etichetă "Owned by Kendrick" (Proprietatea lui Kendrick - n.r.) la casa din Toronto a lui Drake pe Google Maps, potrivit tabloidului National Post. Între timp, eticheta a fost retrasă.

"Not Like Us" se află în prezent pe primul loc în topurile muzicale din SUA şi din lume. În melodie, Lamar îl acuză pe Drake că are relaţii cu minore şi că are un copil secret, imaginile din videoclip părând să sugereze că acesta găzduieşte sub acoperişul său mai mulţi infractori sexuali. Răspunsul lui Drake, The Heart Part 6, neagă acuzaţiile şi spune că "se simte dezgustat" de ele, scrie BBC. Rapperul canadian a discutat despre casa sa, pe care o numeşte "Ambasada", în propria muzică şi pe reţelele sociale. Porţile sale sunt de două ori mai înalte decât este permis de legislaţia oraşului, din cauza nevoilor sale de securitate.