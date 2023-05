Pe lacul Ciuperca din Tulcea, s-a deschis sezonul de stand-up paddle

Zece plăci de stand-up paddle (SUP) îi aşteaptă pe tulceni, sâmbătă, să fie probate gratuit în cadrul unei afaceri derulate cu fonduri europene, investiţia fiind prima de acest tip din România şi a cincea din Europa, potrivit unuia dintre cei doi iniţiatori, Andrei Paţă.

În vârstă de 26 de ani, absolvent al Facultăţii de inginerie electrică a Politehnicii Bucureşti, Andrei este programator şi a făcut împreună cu alţi doi prieteni aplicaţiile afacerii cu SUP-uri.

"Am construit un locker complet automatizat prin care oamenii pot închiria SUP-uri, direct dintr-o aplicaţie de telefon. Nu mai există aşa ceva în România, iar în Europa mai sunt vreo patru asemenea investiţii. Plăcile sunt făcute de noi, în Tulcea, iar locker-ul e făcut în Braşov. Totul e din România", a declarat pentru AGERPRES Andrei Paţă.

Locker-ul este un container care conţine 16 spaţii de depozitare pentru SUP-uri şi care poate fi accesat fără interacţiune umană, doar pe baza unui cod QR.

"Practic, o persoană scanează codul QR de pe el şi descarcă aplicaţia. Îşi face un cont foarte simplu, pe baza numărului de telefon, trebuie să-şi scaneze buletinul şi faţa, adaugă cardul şi, după aceea, direct din aplicaţie, poate să închirieze o placă. Locker-ul se deschide, îşi ia placa, vesta de salvare, vâsla şi un pouch pentru telefon în cazul în care cade în apă, să nu păţească nimic telefonul, şi poate să se ducă să-şi facă damblaua pe lac", a prezentat modul în care funcţionează noua afacere Andrei Paţă.

Plăcile au fost făcute de Cristian Mocanu.

"Am construit un model de SUP, după care am făcut o matriţă, apoi am început turnarea plăcilor. Am făcut singuri matriţa. Am pus la cap şipci de lemn, după care le-am chituit, am adus forma modelului care este exact cum arată acum placa, după care s-a făcut matriţa şi au venit două capace, unul deasupra şi unul dedesubt. Stratul de deasupra este gelcoat cu pigment, să dea culoare, întărit cu fibră de sticlă, iar înăuntru este polistiren pentru flotabilitate", a explicat Cristian Mocanu procesul de realizare a unui SUP.

Spre deosebire de alte plăci, cele realizate la Tulcea sunt late, aşa încât şansele ca ele să se răstoarne sunt mici.

"Chiar şi fără niciun fel de experienţă, o persoană se poate adapta foarte uşor. Placa este foarte stabilă, nu există niciun pericol, iar în cazul în care cade în apă, are o vestă de salvare şi nu va păţi absolut nimic. În cel mai rău caz, se va uda un pic şi poate o să răcească, dar nu cred", a spus Andrei Paţă.

Pentru unii dintre prietenii lor, plimbarea cu SUP-ul de sâmbătă dimineaţă a fost o reconectare cu natura.

"Te detaşezi de oraş, de agitaţie şi poţi să-ţi calibrezi gândurile şi să-ţi vezi de viitoarele proiecte. E o experienţă plăcută şi o recomand", ne-a spus Florin.

Pentru alţii, aflaţi la prima experienţă pe SUP, a fost un început.

"Într-un fel sau altul, te deschide spre toate atracţiile turistice din Deltă aş putea spune. A fost prima mea experienţă şi eram pregătit să cad. Dacă aş fi căzut, mi-ar fi plăcut, sincer să fiu", a mărturisit Vlad Cumpănaşu.

Afacerea tinerilor va fi lansată oficial pe data de 1 iunie pe lacul Ciuperca, iar până atunci ei vor stabili şi preţurile.

"Pe 1 iunie, plimbarea cu SUP-ul pe Ciuperca va fi gratuită", a menţionat Andrei Paţă.

Potrivit acestuia, investiţia a fost susţinută financiar din fonduri europene prin Programul Operaţional Capital Uman, finanţarea nerambursabilă fiind de 40.000 de euro.