Pelerinaj prezidențial: Dan Barna, Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis se 'mută' în SUA

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, a plecat luni în Statele Unite ale Americii. Barna efectuează o „vizită de lucru” în perioada 23-27 septembrie. Candidatul USR la prezidențiale va avea „intalniri bilaterale” cu reprezentanti ai Congresului american „pe teme de interes strategic”. Dan Barna este al treilea candidat la prezidentiale care face o vizita in SUA, dupa Klaus Iohannis si Viorica Dancila.

Premierul Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidentiale, se afla in SUA de la sfarsitul saptamanii trecute si se va intoarce duminica. Dancila s-a intalnit cu primarul orasului Jersey, cu conducerea Băncii Mondiale și cu o organizație a evreilor din America. Urmeaza sa se intalneasca Dancila cu vicepresedintele SUA Mike Pence, cu oficiali ONU si cu romani din New York.

Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidentiale, se va afla si el in SUA, la New York, miercuri si joi, in calitate de reprezentant al Romaniei la cea de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, dupa care va participa la o receptie oferita de presedintele american Donald Trump. Iohannis a mai fost recent in SUA intr-o vizita la Casa Alba la invitatia lui Donald Trump.

Citește și: SURSE 50% + 1 din parlamentari au semnat moțiunea de cenzură: regrupările de ultimă oră din Senat și Camera Deputaților .