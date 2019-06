Pelicula 'High Life' va deschide luni cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti

Pelicula "High Life" (2018), regizată de Claire Denis, în care joacă Robert Pattinson şi Juliette Binoche, va deschide luni cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti (BIFF), potrivit news.ro.

Timp de o săptămână, spectatorii vor putea să vadă 18 filme, la Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema Elvire Popesco şi Grădina cu Filme - Cinema & More. Invitatul special al ediţiei este regizorul filipinez Brillante Mendoza.

Opt filme, dintre care şapte în premieră în România, concurează pentru cele trei trofee din competiţia internaţională: Marele Premiu, în valoare de 4.000 de euro, Premiul pentru cea mai bună regie - 2.500 de euro şi Premiul pentru cel mai bun scenariu - 2.500 de euro. Premiile sunt asigurate de Institutul Cultural Român (ICR), partener şi susţinător tradiţional al BIFF.

Câştigător al Premiului Special al Juriului la San Sebastian, "Alfa: Dreptul de a ucide" (Alpha: The Right to Kill, 2018) este cel mai nou film al lui Brillante Mendoza şi va fi proiectat în prezenţa regizorului, care va participa vineri seară la o discuţie cu publicul.

Două titluri de la recent încheiata ediţie a Festivalului de la Cannes vor putea fi văzute de asemenea pentru prima dată în România în competiţia BIFF: "Sibyl", film cu care regizoarea franceză Justine Triet a concurat pentru Palme d`Or, şi "Spre casă" (Homeward), debutul regizorului ucrainean de origine tătară Nariman Aliev, prezentat în secţiunea Un Certain Regard.

De asemenea, în premieră va fi proiectat şi filmul japonez "Asako I & II" (2018), de Ryûsuke Hamaguchi. Un film foarte bine primit de critică şi care a avut un impresionant turneu la festivaluri, ce a cuprins San Sebastian, Busan, BFI, Rotterdam sau Viennale.

BIFF aduce în România şi "Piranhas" (La paranza dei bambini, 2019), al regizorului italian Claudio Giovannesi, premiat pentru scenariu la Berlin în acest an, şi "Hellhole" (2019), al regizorului belgian Bas Devos, prezentat tot la Berlinale, în secţiunea Panorama.

Din competiţia BIFF fac parte şi filmul-şoc de la Sundance, "Iubire divină" (Divino Amor, 2019), al treilea lungmetraj al regizorului brazilian Gabriel Mascaro, şi filmul românesc "Un prinţ şi jumătate" (2018), de Ana Lungu, inclus anul trecut în competiţia de la Sarajevo.

Juriul internaţional care va decide câştigătorii este format din directoarea artistică a Festivalului Internaţional de Film de la Haifa, Pnina Blayer (preşedinte), actorul Dan Nuţu, regizoarea germană Sandra Nettelbeck, regizorul Paul Negoescu şi producătorul francez Anthony Bobeau.

În secţiunea Panorama a BIFF vor putea fi văzute "Loro" (2018), filmul despre Silvio Berlusconi realizat de celebrul cineast italian Paolo Sorrentino, proiectat la gala de închidere de duminică, "Sinonime" (Synonyms, 2019), al israelianul Nadav Lapid, premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin la începutul anului, şi "Daţi-mi libertate" (Give Me Liberty, 2019), al doilea film al regizorului Kirill Mikhanovsky, care a avut premiera la Sundance şi care a fost inclus şi în selecţia Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes.

Două titluri fac parte din secţiunea Focus Franţa, inclusă în Sezonul cultural România-Franţa: "Un om fidel” (2018), a doua incursiune în regie a actorului francez vedetă Louis Garrel, câştigător al Premiului pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de la San Sebastian, şi animaţia „Les Hirondelles de Kaboul” („Rândunicile din Kabul”, 2019), de Zabou Breitman şi Eléa Gobbé-Mévellec, prezentată recent în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes şi în competiţia de la Annecy.

În acest an, în secţiunea de film românesc, BIFF le aduce un omagiu operatorului Vivi Drăgan Vasile şi scenografului Cristian Niculescu. La Grădina cu Filme - Cinema & More a Creart, vor fi proiectate trei filme româneşti la care cei doi au lucrat împreună: "Caravana cinematografică" (2008, r. Titus Muntean), "Q.E.D." (2013, r. Andrei Gruzsniczki) şi "Moromeţii 2" (2018, r. Stere Gulea). Cele trei proiecţii sunt cu intrare liberă şi vor fi urmate de discuţii cu Vivi Drăgan Vasile şi Cristian Niculescu. Sâmbătă, de la ora 18, la Sala Teatrelli a Creart, Vivi Drăgan Vasile va susţine şi un masterclass despre imaginea de film, de asemenea cu intrare liberă.

Biletele pot fi achiziţionate de pe Eventbook.