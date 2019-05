Pentru atragerea de fonduri europene, toţi miniştrii va trebui să lucrăm pe zona de achiziţii publice, atrage atența Roxana Mînzatu

Deputatul PSD de Braşov Roxana Mînzatu, nominalizată pentru portofoliul Fondurilor Europene, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că unul dintre domeniile pe care le va aborda cu prioritate dacă va ajunge în fruntea ministerului va fi cel al achiziţiilor publice, adăugând că şi-ar fi dorit ca România să aibă un progres mai mare potrivit Agerpres.

Mînzatu a menţionat, totodată, că europarlamentarii români recent aleşi ar trebui să ceară Comisiei şi Consiliului European schimbarea legislaţiei comunitare în acest domeniu."Pentru atragerea de fonduri europene, toţi miniştrii va trebui să lucrăm pe zona de achiziţii publice. Dar asta va fi o temă pe care o voi putea prezenta dacă voi obţine mandatul prin decretul preşedintelui României", a spus deputatul PSD Braşov.Conform Roxanei Mînzatu, întârzierile în domeniul achiziţiilor publice sunt cauzate, de asemenea, de durata proceselor în care instanţele de judecată iau deciziile. Ea a adăugat că în 2015, a propus, în calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice, crearea unor instanţe specializate în acest domeniu."Eu, în 2015, când am condus pentru 4 luni agenţia pentru achiziţii publice, am pus pe masa guvernului strategia naţională de reformă a sistemului. Acolo am pus măsuri care trebuiau îndeplinite cu termene clare, este o HG , inclusiv pe îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor de a face caiete de sarcini, creare de instanţe de judecată specializate pe zona de achiziţii publice, elaborarea de caiete de sarcini tip, dar şi o abordare unitară din partea tuturor achiziţiilor care controlează achiziţiile publice. (...) Ştiu destul de clar ce am de făcut. Evident că mi-aş fi dorit ca în anumite zone să fi fost un progres mai mare, respectiv acesta, al achiziţiilor publice, dar ne putem bucura că pe zona aceasta, a fondurilor europene, avem astăzi, totuşi, contracte de finanţare semnate pe 73% din alocarea oferită de UE României (...) proiecte în derulare, care generează facturi", a afirmat deputatul PSD.Potrivit lui Mînzatu, pe bugetul UE 2014-2020, România beneficiază de o alocare de 31,15 miliarde de euro şi, pe lângă proiecte în implementare, apelurile lansate se ridică la peste 92% din această sumă."Deci, suntem, totuşi, într-o ipostază în care miniştri anteriori, fiecare cu contribuţia proprie şi cel mai mult Rovana Plumb, lasă ca moştenire o rată de contractare suficientă ca să poţi să faci treabă", a conchis Mînzatu.Totodată, ea a afirmat că ar fi necesar ca europarlamentarii români să susţină modificarea directivelor europene în ce priveşte acest domeniu, al achiziţiilor publice."Eu aş susţine ca europarlamentarii români să meargă în dialog cu Comisia Europeană şi cu Consiliul European pe tema modificării directivelor europene în ceea ce înseamnă achiziţii publice pentru că noi de acolo ne luăm sursa legislaţiei pe achiziţii publice. (...) Cred că europarlamentarii români pot aborda această temă şi au mandat de la orice primar, preşedinte CJ sau entitate care lucrează cu fonduri publice, pentru că, până la urmă, capacitatea autorităţilor de a face caiete de sarcini bune, fenomenul contestaţiilor este specific României", a precizat deputatul PSD.De asemenea, Roxana Mînzatu a precizat că un obiectiv al ei, nu doar în calitate de ministru al Fondurilor Europene, ci şi în cea de deputat de Braşov, rămâne obţinerea unei finanţări europene pentru o parte din cheltuielile de la aeroport prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).