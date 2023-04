Pep Guardiola, declarații total neașteptate, după 3-0 cu Bayern: Efectiv sunt distrus!

Manchester City a învins categoric, marți seara, cu 3-0, pe Bayern Munchen, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, dominând jocul în mod categoric. Cu toate acestea, antrenorul Pep Guardiola spune că rezultatul nu îl liniștește.

Spaniolul a furnizat un moment ușor hilar la conferința de presă, când un reporter l-a întrebat dacă victoria a fost cel mai confortabil lucru pe care el și echipa sa l-au simțit în acest sezon, informează Mediafax.

"Nu a fost deloc confortabil, din punct de vedere emoțional sunt distrus", a spus el, provocând râsete. "Am îmbătrânit cu 10 ani astăzi".

Totuși, City a făcut un pas uriaș spre primul titlu în Liga Campionilor cu o victorie cu 3-0 în fața puternicei echipe germane vizitatoare în prima manșă a sferturilor de finală.

Erling Haaland a marcat al 45-lea său gol din campanie, un record pentru un jucător din Premier League într-un singur sezon, în prima sa campanie. Rodri, cu o reușită de excepție, și Bernardo Silva au marcat de asemenea, ducând diferența golaverajul lui City la 34-3 în ultimele nouă meciuri.

Cu toate acestea, Guardiola a declarat că nu se va relaxa până când nu se vor confrunta cu fosta sa echipă pe Allianz Arena miercurea viitoare.

"Pentru a elimina aceste echipe trebuie să ai două meciuri bune, nu unul", a spus spaniolul.

Tuchel: Nu se termină până nu vom fi la dușuri

Managerul lui Bayern, Thomas Tuchel, a fost de acord.

"Fotbalul este fotbal, un meci acasă în Germania este un meci acasă în Germania și nu se va termina până când nu vom fi sub duș", a spus Tuchel, care a câștigat trofeul cu Chelsea în 2021, în singura apariție a lui City în finală.

Meciul de marți, jucat pe o ploaie viscolită, a fost strâns până la jumătatea reprizei a doua, ambii portari fiind puși serios la muncă.

"O parte din joc au fost mai buni decât noi", a spus Guardiola. "În a doua repriză, după ce am ajustat ceva și în ultima parte a meciului, în ultimele minute de joc, am fost mai buni, am marcat trei goluri fantastice, am avut mai multe ocazii.

"Da, un rezultat incredibil, dar știu un pic ce înseamnă la Allianz Arena ... Am fost acolo de foarte multe ori, trei ani (ca manager) și știu că în Europa această echipă este specială".

Tuchel a preluat funcția de antrenor al lui Bayern luna trecută, după demiterea surprinzătoare a lui Julian Nagelsmann.

Noul manager le-a subliniat jucătorilor săi să nu se concentreze pe rezultatul de marți.

"Pentru că eu cred că nu este un rezultat meritat. Nu spune povestea acestui meci", a spus Tuchel.

"Aceasta va fi provocarea, să ne concentrăm pe lucrurile pe care le-am făcut bine. Am jucat cu personalitate, am jucat cu curaj, am jucat cu atitudinea corectă și am jucat cu multă calitate".

Bayern este de șase ori campioană europeană și conduce în Bundesliga în fața Borussiei Dortmund, în timp ce titlul în Liga Campionilor este singurul trofeu care îi lipsește lui Manchester City, care este pe urmele lui Arsenal în cursa pentru titlu în Premier League.