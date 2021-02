Pep Guardiola regretă că jucătorii lui Manchester City nu au fost mai precişi în atac cu Moenchengladbach

Manchester City a câştigat al 19-lea său meci consecutiv în toate competiţiile, prin succesul contra Borussiei Moenchengladbach (2-0) de la Budapesta din optimile Ligii Campionilor la fotbal, dar Pep Guardiola şi-ar fi dorit ca jucătorii săi să fie mai precişi în faţa porţii, transmit agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres.

''Am reuşit o performanţă bună, sunt foarte mulţumit. Meciul tur din optimile Ligii Campionilor este mereu dificil, chiar dacă nu s-a jucat în Germania şi a fost fără spectatori. Nu am fost suficient de precişi la finalizare, cum a fost situaţia de unu la unu a lui Gabriel Jesus contra portarului, dar în această competiţie trebuie să fii perfect dacă vrei să mergi mai departe. Trebuie să îmbunătăţim acest aspect. În general a fost bine, am controlat meciul şi în final beneficiem de o şansă'', a spus Guardiola după meci.

Antrenorul catalan nu crede că City poate fi cotată cu prima şansă în Liga Campionilor, înaintea lui Bayern Munchen, care s-a impus cu 4-1 pe terenul lui Lazio în meciul tur din optimi: ''După ce am văzut cum a jucat Bayern Munchen ieri (marţi, n. red.), nu cred asta. Pentru noi e o mare provocare să ne recuperăm jucătorii şi să ne asigurăm că sunt în cea mai bună formă. Dacă lumea vrea să spună că noi suntem favoriţi, e OK, vom accepta acest lucru''.

Citește și: BREAKING TUPEUL total al președintelui CJ Călărași 'RĂSPLĂTIT' de DNA - Ar fi îngrădit dreptul la muncă a ZECE angajați și ar fi constrâns un procuror

Marco Rose, antrenorul lui Gladbach, a opinat: ''Manchester City a avut o posesie foarte bună, aşa că am avut mult de alergat. În vestiar băieţii erau obosiţi, dovadă că au dat totul, mai ales în apărare. În mare au făcut un meci bun, au încercat să pună în practică ce am prevăzut, nu am permis decât nouă şuturi. În repriza a doua am încercat să ne asumăm mai multe riscuri în atac, dar nu a fost suficient. În meciul retur trebuie să folosim ceea ce am învăţat azi. Am vrut să fim curajoşi, deşi aveam şanse limitate, iar uneori ne-a reuşit. Dar trebuie să fim şi mai curajoşi în manşa a doua''.

Restricţiile din Germania legate de noul coronavirus au împiedicat ca meciul să aibă loc la Moenchengladbach.

Manşa secundă va avea loc în data de 16 martie, la Manchester.