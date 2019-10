PER anunță că nu există un protocol cu PSD pentru prezidențiale

Avand in vedere ultimele declaratii ale doamnei Viorica Dancila, presedinte al PSD, referitoare la Partidul Ecologist Roman, prin vocea presedintelui Danut POP, PER aduce la cunostinta opiniei publice ca in prezent nu exista un protocol de colaborare intre PSD si PER in vederea alegerilor prezidentiale ce se vor desfasura in aceasta toamna.

”Pe aceasta cale, mentionam ca implicarea PER și a votanților acestuia în susținerea unuia dintre candidații calificați în turul doi, se va face doar în condițiile în care vor înțelege că gestionarea problemelor de mediu trebuie făcută de către specialiști, nu de politruci, așa cum a fost până în prezent. In egala masura, subliniem faptul ca dorim sa contam in deciziile ministerelor de resort si sa fim un reper pentru acestea. Rolul nostru, al ecologistilor, este esential pentru viitorul urmatoarelor generatii si toate celelalte partide trebuie sa accepte aceasta realitate. De aceea, tinand cont de fenomenul schimbarilor climatice, noi credem ca de-acum nu ar trebui sa mai existe legislativ fara ecologisti.”, arată un comunicat PER.