PER: Ne poate garanta Vlad Voiculescu spitale mai sigure in 2021?

Propaganda exploateaza decesul colegului nostru, Bogdan Stanoevici. Un lucru este clar, Bogdan se vindecase de covid, iar de aici incep discutiile: daca nu ar fi luat virusul, nu ajungea in spital si nu se infecta etc sau mai grav, sunt lansate teorii despre care nici nu dorim sa discutam.

Problematica sistemului medical deficitar din Romania prea putini obpun. Infecţiile intraspitalicești rămân de actualitate!!! Prezenta lor in organism poate conduce la moartea pacientilor. Iata ce subiect ar trebui sa-l preocupe prioritar pe ministrul Sanatatii, paralel cu pandemia Covid.

Vezi și: Robert Turcescu, scârbit de cei care iau în râs sau comentează denigrator moartea lui Stanoevici: 'Spectacolul gorilelor internaute'

Dupa tragedia de la Colectiv in care subiectul "exploda" si parea sa ii intereseze pe guvernantii de atunci, astazi il avem in fata tot pe Vladut, cel care a mai facut pe viteazul in 2016. Ne poate garanta Vlad Voiculescu, spitale (mai) sigure in 2021? Ce deficiente din sistem poate repara, concret? Sa nu mai dam vina pe medici! Politicul este de vina pentru situatia spitalelor din Romania!