Perechea Monica Niculescu/Renata Voracova s-a calificat în turul al doilea al turneului de categorie 125K de la Praga

Perechea Monica Niculescu/Renata Voracova (România/Cehia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, marţi, în turul al doilea al turneului de categorie 125K de la Praga, potrivit news.ro.

Niculescu şi Voracova le-au învins în prima manşă, cu scorul de 6-0, 7-5, pe italiencele Elisabetta Cocciaretto şi Martina Trevisan.

În manşa următoare, învingătoarele vor evolua cu echipa Leonie Kung/Mayar Sherif (Elveţia/Egipt).

Şi cuplul Laura Ioana Paar/Julia Wachaczyk (România/Germania), cap de serie numărul 8, s-a calificat în turul al doilea, după victoria, scor 6-4, 7-5, cu Vivian Heisen/Emily Webley-Smith (Germania/Marea Britanie).

Paar şi Wachaczyk vor juca în optimi cu jucătoarele georgiene Ekaterine Gorgodze şi Sofia Şapatava.

Toatele celelalte jucătoare română care au evoluat, marţi, la dublu, au fost eliminate:

Jaqueline Cristian/Elena-Gabriela Ruse - Paula Kania/Katarzyna Piter (Polonia), scor 4-6, 2-6;

Gabriela Talabă/Marcela Zacarias (România/Mexic) - Anna Danilina/Iana Sizikova (Kazahstan/Rusia), cap de serie numărul 6, scor 6-4, 4-6, 8-10;

Irina Bara/Reka-Luca Jani (România/Ungaria) - Gerogina Garcia Perez/Fanny Stollar (Spania/Ungaria), cap de serie numărul 3, scor 2-6, 5-7;

Cristina Dinu/Laura Pigossi (România/Brazilia) - Harriet Dart/Cornelia Lister (Marea Britanie/Suedia), scor 2-6, 7-6 (5), 2-10.

Calificarea în manşa a doua este recompensată cu un premiu total de 26.000 de dolari şi cu câte 40 de puncte WTA. Echipele eliminate în primul tur vor primi un premiu total de 17.000 de dolari şi câte două puncte WTA de jucătoare.

Turneul de la Praga, deşi de categorie inferioară, are premii de peste trei milioane de dolari, în loc de 125.000 de dolari, şi tablouri lărgite, în urma contribuţiei Federaţiei Americane de Tenis, care a suplimentat sumele de bani pentru a compensa faptul că US Open se desfăşoară în acest an fără calificări, din cauza pandemiei de coronavirus.