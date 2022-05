Peste 1.800 de obiecte emblematice din cele mai mari filme hollywoodiene vor fi scoase la licitaţie în Los Angeles

Peste 1.800 de obiecte emblematice din cele mai mari filme hollywoodiene, printre care saga ''Star Wars'', pelicule regizate de Quentin Tarantino, ''Back to the Future'' şi ''Gremlins'', vor fi scoase la licitaţie luna viitoare la Los Angeles de compania specializată Propstore, informează AFP.

Piesa de rezistenţă a licitaţiei organizate în perioada 21-24 iunie este o machetă a aeronavei X-Wing utilizată pentru efectele speciale din primul episod al francizei ''Star Wars'', lansat în 1977, estimată la o sumă cuprinsă între 500.000 şi 1 milion de dolari.

''Acest X-Wing este fără îndoială un obiect râvnit de orice fan 'Star Wars', întrucât nu toată lumea îşi aminteşte de X-Wing, iar în plus a fost utilizat într-una dintre scenele filmului'', a declarat Chuck Costas, vicepreşedinte al Propstore, potrivit Agerpres.ro.

Graţie tehnologiilor moderne, ''l-am putut conecta cu scena în care este împuşcat Red Leader'', liderul escadrilei lui Luke Skywalker, care încearcă să distrugă Death Star (Steaua Morţii), a explicat el pentru AFP.

Acest model de dimensiuni reduse a fost cumpărat de un colecţionar în urmă cu circa douăzeci de ani, dar nu a mai fost expus în public de atunci.

''Numeroase obiecte provin din colecţii, dar şi din studiouri, unde ar fi putut aparţine unor oameni care au lucrat efectiv la turnarea filmelor la vremea respectivă'', a continuat Chuck Costas.

Aşa este şi cazul unui carnet al personajului Indiana Jones, utilizat drept recuzită în ''Indiana Jones and the Last Crusade'', estimat între 60.000 şi 80.000 de dolari, şi portofelul ''Bad Mother Fucker'', purtat de Samuel L. Jackson în "Pulp Fiction'', estimat între 30.000 şi 50.000 de dolari, potrivit Agerpres.ro.

Admiratorii francizei ''Back to the Future'' sunt de asemenea răsfăţaţi cu o replică a celebrului autovehicul pentru călătoriile în timp DeLorean. Utilizat exclusiv în scopul promovării filmului, automobilul cu design futurist este echipat cu toate butoanele, luminile şi ''reactorul său de fuziune'' şi demarează cu adevărat. Vehiculul fost estimat de Propstore la o valoare cuprinsă între 150.000 şi 200.000 de dolari.

Mai abordabil, dar mai puţin rapid, hoverboard-ul lui Marty McFly este estimat la o sumă cuprinsă între 80.000 şi 120.000 de dolari.

Cel mai mic obiect scos la licitaţie este incontestabil o păpuşă robotizată foarte rară Gizmo, folosită la filmările peliculei ''Gremlins 2'', cu un preţ estimat între 80.000 şi 120.000 de dolari.

Admiratorii actorilor de la Hollywood au de ales şi între ciocanul mânuit de Chris Hemsworth în ''Thor'' (100.000 şi 150.000 de dolari), combinezonul purtat de Dan Aykroyd în ''Ghostbusters 2'' (între 25.000 şi 35.000 de dolari), cizmele lui Michael Keaton din ''Batman'', în regia lui Tim Burton, costumul purtat de Elvis Presley în pelicula ''It Happened At The World's Fair'' şi perechea de pantaloni scurţi purtată de Will Smith în ''Ali'', estimată la o sumă cuprinsă între 1.500 şi 2.500 de dolari.

''Ceea ce este super la licitaţiile noastre este că avem peste 1.800 de obiecte, de la valori de câteva sute de dolari, până la mai multe sute de mii de dolari, aşadar există câte ceva din filmul preferat pentru fiecare buget'', a spus Chuck Costas.