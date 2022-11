Peste 20 de evenimente dedicate Artelor scenei - în ultima zi a Festivalului Naţional de Teatru #32

Programul zilei se va deschide cu cea din urmă întâlnire-dezbatere dedicată realităţilor teatrale, dintre cele pe care FNT le-a propus în acest an opiniei publice: "Statutul artistului", o conferinţă despre muncă, serviciu public şi generaţia de sacrificiu în cultură.Evenimentul, care va avea loc de la ora 11,00, la Sala Coloane a ARCUB, îi are invitaţi pe Ilinca Manolache, Alex Radu, David Schwartz şi este moderată de Iulia Popovici.Maratonul performativ "Graniţe, Riscuri, Urgenţe" este programat la ora 15,00, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti. Artiştii sau artistele din arii diferite vor avea intervenţii de câte 10 minute şi vor aborda o problematică pe care o consideră urgentă pentru zona lor de interes artistic.Între performeri se vor afla Miki Branişte, Mihai Burcea, Paula Dunker, Alexandru Fifea, Vera Ion, Mihai Lukacs, Mihai Mihalcea, Katia Pascariu, Simona Popescu, Vava Ştefănescu, Andra Tarara, Elena Vlădăreanu.Ultima zi a maratonului lansărilor de carte în FNT prilejuieşte prezentarea a zece dintre cele mai relevante scrieri destinate teatrului editate recent, cu participarea autorilor, protagoniştilor şi invitaţilor, care vor vorbi publicului la librăria Cărtureşti Verona.Volumelor care vor fi prezentate între orele 10,45 - 15,45 sunt:- "Sub vremuri. Teatru şi conflict" / "Sign of the Times. Theatre and Conflict" - volum coordonat de Oltiţa Cîntec, Editura Junimea, 2022- "Camil Petrescu - Interviuri" de Florica Ichim şi Alexandru Buican - Fundaţia Culturală "Camil Petrescu", 2022- "TEATRU" de Federico García Lorca, Fundaţia Culturală "Camil Petrescu", 2022- Revista "Teatrul Azi" nr. 9, 10 / 2022, Fundaţia Culturală "Camil Petrescu", 2022- "Teatrul ca rezistenţă" de Cristina Modreanu, Editura Polirom, 2022- "Nod în cinci - Câteva abordări în teatru" de Cristina Rusiecki, Editura Entheos, 2021- "Teatrul Româno-Canadian - Schimburi culturale şi strategii manageriale" de Simona Hodoş, Editura Universitaria, Craiova, 2022- "Evrei din România pe scena şi ecranul secolului XX" de Sergiu Laurian Lupu, Editura Rentrop & Straton, 2022- "Jocul iscusit al dramei" de Anda Ionaş, Editura Eikon, 2022- "Ce se-aude la a doua vedere / O prezentare muzicală a scenografiei de teatru" de Cosmin Ardeleanu - Editura Eikon, 2021Spectacolul "Kcezyow (Woyzeck)" de Georg Büchner, regia, coregrafia şi light design-ul semnate de Mike Săvuică, producţie Unfortunate Thespians, în colaborare cu Teatrul Evreiesc de Stat, Universitatea "Hyperion" Bucureşti - Facultatea de Arte şi NIPAI Berlin, va fi prezentat, de la ora 17,00, la Sala Mică a TNB.Spectacolul de dans contemporan care examinează cultura apocaliptică prin diferite puncte de vedere, "Before The End... (Of The World)" / "Înainte de sfârşitul... (lumii)", conceptul şi realizarea Iva Sveshtarova şi Willy Prager, dramaturgia Ivana Ivcovic, produs de Brain Store Project, în parteneriat cu DNK: Space for Contemporary Dance and Performance - Bulgaria), va putea fi văzut, de la ora 17,00, la Sala Studio a Teatrului Odeon.Spectacolul este în limba engleză cu traducere în limba română."Copiii nopţii" de Andrei Radu, regia Alexandru Weinberger-Bara, producţie a Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, se va juca la Sala Caragiu (Icoanei) a Teatrului Bulandra, de la ora 17,00."Copiii nopţii" are la bază piesa cu care tânărul actor Andrei Radu - în calitate de dramaturg, de această dată - a câştigat ediţia din 2021 a Concursului Naţional de Dramaturgie, organizat de Teatrul Naţional din Timişoara.Producţia Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, "Trei surori" de A.P. Cehov, în regia lui Andrei şi a Andreei Grosu, va putea fi văzută, de la ora 19,00, la Sala Studio a TNB.Cea de-a treia piesă de teatru a marelui Eugene Ionesco, creată în 1952, "Scaunele / The Chairs", în regia lui Gabor Tompa, producţie a Théâtre National du Luxembourg), va fi prezentată, de la 19,00, la Sala Pictură a TNB.Musicalul "Cabaret" după piesa lui John Van Druten şi povestirile lui Christopher Isherwood, regia, coregrafia şi costumele Răzvan Mazilu, va putea fi văzut de la ora 20,30, la Sala Majestic a Teatrului Odeon."Antonin Artaud. Familia Cenci" după Shelley şi Stendhal, regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoş Buhagiar, producţie a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi, se joacă, de la ora 21,00, la Sala "Ion Caramitru" a TNB.În secţiunea "Intersecţii în FNT: FNT on air" vor putea fi ascultate spectacolele "Profesorul" de Jean Pierre Dopagne, adaptarea radiofonică şi regia artistică: Attila Vizauer, şi "Over the Rainbow" de Jean Pierre Dopagne, scenariul şi regia: Mihnea Chelariu şi Ion Andrei Puican, de la ora 19,30, pe frecvenţele Radio România Cultural şi pe www.eteatru.ro.A 32-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se desfăşoară la Bucureşti între 5 şi 13 noiembrie. Proiectul cultural este produs de Asociaţia UNITER - Uniunea Teatrală din România.