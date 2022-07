Peste 20 de grupuri civice şi ONG-uri cer Municipalităţii să nu pună pe ordinea de zi propunerea de concesionare a Parcului Izvor

Peste 20 de grupuri civice şi organizaţii neguvernamentale îi solicită primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, să nu pună pe ordinea de zi propunerea unei companii private cu privire la concesionarea Parcului Izvor, potrivit Agerpres.

"Semnatarii susţin demersul Grupului de Iniţiativă Civică Parcul Izvor şi solicită ferm primarului general, Nicuşor Dan, să nu pună pe ordinea de zi propunerea venită din partea unei companii private cu privire la concesionarea Parcului Izvor. Deşi documentul este transmis în atenţia Consiliului General, solicităm ca Primăria Municipiului Bucureşti, prin conducerea ei, şi Consiliul General nici măcar să nu ia în calcul acest document. Considerăm că acest document trebuie să rămână la nivel de dorinţă complet sfidătoare la adresa comunităţii locale a unei companii private. Dacă printr-o fatală eroare acest document ajunge în dezbaterea Consiliului General, solicităm consilierilor generali să se opună ferm acestei propuneri şi să reprezinte interesele comunităţii din Bucureşti", se arată în scrisoarea publică transmisă, miercuri, de 21 de grupuri civice şi ONG-uri, printre care se numără ActiveWatch şi Centrul de Resurse pentru participare publică.În opinia semnatarilor scrisorii, concesionarea echivalează cu "restricţionarea accesului în parc", în condiţiile în care prioritatea va fi profitul, nu interesul public."Festivalul Nostalgia a ţinut captiv jumătate de parc pentru mai bine de trei săptămâni şi a lăsat în urmă un spaţiu dezolant, care încă nu şi-a revenit. Rolul autorităţii publice este să protejeze puţinele spaţii verzi pe care acest oraş le are, nu să le pună la dispoziţia unor companii private pentru profit, în schimbul unor sume ridicol de mici care se întorc la municipalitate. Ne aşteptăm ca grija primarului pentru spaţiile verzi, manifestată prin revizuirea cu atenţie a fiecărui arbore înainte de a da aviz de toaletare să fie una consecventă şi să îl împiedice de la a da curs acestei propuneri absolut de neacceptat. Chiar simpla montare de elemente logistice necesare pentru toate activităţile înşirate în cererea de concesionare contravine ideii de parc", au explicat semnatarii scrisorii.În opinia lor, este "cinică" preocuparea firmei de a include un "hub de dezvoltare a ONGurilor". "Ideea că un astfel de hub ar utiliza spaţiul public al bucureştenilor contravine principiilor fundamentale ale grupurilor de iniţiativă şi a organizaţiilor semnatare", au subliniat sursele citate.Conform acestora, Bucureştiul este un oraş care are de suferit de pe urma congestiilor urbane, cu un nivel de poluare care depăşeşte deseori limitele admise şi cu spaţii verzi sub limita necesară pe cap de locuitor."Toate eforturile autorităţilor publice trebuie să fie îndreptate spre creşterea calităţii acestor spaţii şi spre extinderea lor. Deşi primarul general a promis comunităţii în campania electorală o centură verde sau finalizarea Registrului Verde (...), ne-am coborât standardele într-atât încât suntem în situaţia de a-i cere să nu transforme un parc public într-un spaţiu privat, destinat unui mall în aer liber. De asemenea, ştim că primarul general este într-o constantă căutare de fonduri pentru a suplimenta bugetul Capitalei. În opinia noastră, există limite evidente în ceea ce priveşte modul în care municipalitatea poate să facă asta. Iar concesionarea unui parc este dincolo de ce poate fi tolerabil", au adăugat semnatarii scrisorii.