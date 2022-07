Ministrul Petre Daea, despre chemarea sa la DNA: 'Nu vreau să discut despre acest subiect, ne pierdem timpul'

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, la Digi24, că nu dorește să facă niciun fel de declarație pe tema chemării sale la DNA în calitate de martor.

Orice intrebare pe aceasta tema nu are raspuns de la ministrul Agriculturii. Ne pierdem timpul. Va dau raspuns la orice intrebare pe domeniul agriculturii, oricand, la orice ora. Va rog sa intram in acest dialog, altminteri...”, a spus Daea.

Ministrul a adăugat, la insistele jurnalistilor pe tema citarii la DNA: „Sub nicio forma, in acest moment, nu vreau sa fac declaratii, nu vreau sa comentez si nu vreau sa discut despre acest subiect. Nu intru in dialog pe aceasta tema si va rog sa imi respectati pozitia. Cand terminati acest subiect puteti sa ma sunati sa ma intrebati de domeniul de care sunt raspunzator si va raman recunoscator. In rest, nu avem ce discuta”.