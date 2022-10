Petre Daea explică prețul la legume și fructe: 'Dacă daţi mâna cu aceşti agricultori, puteţi să constataţi în palmele lor că sunt numai bătături'

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sâmbătă, la Slatina, după vizitarea standurilor cu legume, fructe şi preparate tradiţionale de la Zilele Recoltei, că preţurile reflectă respectul pentru muncă, punctând că produsele sunt de calitate, informează Agerpres.

"Preţurile sunt preţuri din respect pentru muncă (...) pentru că, dacă daţi mâna cu aceşti agricultori, puteţi să constataţi în palmele lor că sunt numai bătături. Bătătura nu vine din altceva decât din muncă, pur şi simplu, care este de dimineaţă până seara şi până noaptea. Este un preţ al respectului faţă de muncă. (...) Când am plecat afară, am luat preţurile din alte zone ale Europei, nu se compară ca preţ, sunt mult mai scumpe şi de o calitate mai puţin recunoscută în comparaţie cu produsele noastre. Noi avem produse de calitate", a spus Petre Daea.

Preţurile legumelor şi fructelor de la fermele din judeţ comercializate la Zilele Recoltei sunt similare celor practicate în pieţele din oraş.

Ministrul Agriculturii a susţinut că pentru fermieri anul acesta a fost unul greu, dar a fost depăşit cu bine şi a punctat că Ziua Produselor Agroalimentare Româneşti este un prilej pentru ca producătorii să întâlnească consumatorii.

"Am putut constata aici, în Olt, aceeaşi atmosferă de lucru, de bucurie, generată de evenimentul de astăzi care îşi are sorgintea într-o decizie parlamentară la care parlamentarii din Olt au avut un mare rol. Legea aceasta a produselor agroalimentare româneşti, care a devenit ca zi naţională, a plecat de aici. (...) În baza acestei legi, avem posibilitatea să ne întâlnim cu agricultorii din toată ţara. Ministerul Agriculturii, împreună cu autorităţile locale (...) au construit această platformă expoziţională, unde producătorii vin cu produsele şi se întâlnesc cu consumatorii. (...) Un an greu anul acesta, iată că a fost depăşit cu bine, produsele pe care le-aţi văzut demonstrează hărnicia oamenilor din Olt. Aici e un bazin legumicol foarte important, Izbiceni este recunoscut la nivelul ţării (...). Astăzi am zăbovit în faţa fiecăruia şi nu am rezistat să nu cumpăr ceea ce îmi este necesar şi ceea ce trebuie", a spus ministrul Agriculturii, la finalul vizitei la Zilele Recoltei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, a menţionat că este al treilea an când la Slatina se organizează evenimentul dedicat producătorilor locali, fiind o oportunitate pentru promovarea produselor româneşti.

"Ziua Naţională a Produselor Agroalimentare Româneşti este o iniţiativă a parlamentarilor de Olt, adoptată acum cinci ani, şi astăzi suntem la a treia ediţie pentru că, din păcate, pe timpul pandemiei nu am putut să ţinem această sărbătoare. Din punctul meu de vedere, este un lucru important şi acest lucru se vede şi în faptul că, atâta timp cât sunt pe piaţă, produsele româneşti au întâietate în faţa produselor din import", a declarat Marius Oprescu.

Zilele Recoltei marchează Ziua Naţională a Produselor Agroalimentare Româneşti, evenimentul fiind organizat de Asociaţia Tinerilor Fermieri, în parteneriat cu Primăria Slatina şi Consiliul Judeţean Olt. La târg sunt comercializate produse obţinute în ferme din judeţul Olt, respectiv fructe, legume, miere, brânzeturi, murături şi preparate culinare tradiţionale.

Pe durata evenimentului au loc spectacole susţinute de Ansamblul Folcloric Doina Oltului şi ansambluri de dansuri populare de copii.