Petre Daea şi Marcel Ciolacu, discuţii cu producătorii prezenţi la Târgul de produse agro-alimentare de la Ministerului Agriculturii

Producători români din toate domeniile au discutat, luni, cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, aflaţi într-o vizită la Târgul organizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia Zilei naţionale a produselor agro-alimentare româneşti - "Produs românesc - Bun pentru tine, bine pentru fiecare", potrivit Agerpres.

Însoţiţi de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, cei doi oficiali s-au oprit pe rând, la fiecare stand, unde au stat de vorbă, mai bine de o oră, cu producătorii, majoritatea cu afaceri de familie, au degustat din produse şi au făcut unele cumpărături, între acestea fiind usturoiul de Râmnicelu, brand european.Între punctele de atracţie s-au aflat standurile cu borş şi produse din peşte şi carne de porc, produse lactate, din ciuperci, fructe deshidratate fără alte adaosuri, ceaiuri şi creme naturale, produse apicole, dulciuri, "cozonac domnesc", halva moldovenească sau "prăjitura lui Creangă", fructele ecologice, dar şi standurile cu palincă, vin şi must."Din 1905 am cazanele. Vreau să duc tradiţia mai departe. (...) Trebuie să ne ajutaţi ca mici producători. În luna februarie am luat locul I la Viena. Ca mic producător am o problemă, că nu pot să cumpăr fructe", a precizat un producător de palincă din Tulca, Bihor, care a oferit o mostră din partea casei "de 50 de volţi, 4 amperi - curent continuu". "Poate îi lămurim pe cei de la TAROM, în loc să dea whisky, să dea pălincă", a spus Marcel Ciolacu.Oaspeţii au gustat apoi must. "E primul must (pe anul acesta - n.r.)", a mărturisit Marcel Ciolacu.Un stand avea scris în faţă "Mândru că sunt român". "Aceasta ar trebui să fie valabil pentru toată lumea, e slogan naţional", a arătat liderul PSD.Între produsele care au trezit curiozitatea celor prezenţi s-au aflat ketchup-ul produs în România, precum şi produse inovative ale Staţiunii de cercetare Dăbuleni, aclimatizate pe solurile nisipoase, între acestea fiind cartoful dulce cu pulpă albă sau portocalie, dar şi curmalele de Dăbuleni.Sunt expuse spre vânzare şi tradiţionalele măsuţe rotunde, înconjurate de scăunele cu trei picioare, "care dau mai multă stabilitate din moşi strămoşi", alături de alte produse din lemn adecvate bucătăriei româneşti, cum ar fi copăi de frământat sau tăvi de mămăliguţă.Liderul PSD a întrebat o producătoare de lactate din Fundata, Braşov, dacă cei din HORECA din zonă îi cumpără produsele. "Cumpără, dar se merge mult spre supermarket, nu spre micul producător", a răspuns aceasta."Mulţumim că sunteţi alături de noi, cu sufletul şi cu gândul. Şi acum trei ani, când am fost aici, ne-aţi dat speranţă şi forţă. Am o fotografie şi o arăt la toată lumea: "Uitaţi, cine ne susţine pe noi cu sufletul şi cu inima"", i-a spus ministrului Agriculturii o altă producătoare de produse fără conservanţi din păstrăv din Bistriţa. "Domnule ministru, o facem şefă pe doamna la "Fan Club"?", a spus Marcel Ciolacu. "O facem!", a afirmat Petre Daea. "Neapărat. Şi vă aşteptăm la Bistriţa!", a răspuns expozanta.Un producător de miere a susţinut că vinde mai mult în Anglia decât în România."Sunt Mihai Grama din Cluj şi am o problemă - din 10 produse din miere, am mai rămas cu două. Şi mă întreabă oamenii de unde o luăm. "Domnule, intră pe cutare site şi în Anglia o găseşti acolo, în România nu. Deci trebuie produsele astea să fie într-un magazin aici, Ar trebui ca fiecare judeţ să aibă un magazin reprezentativ cu cele mai bune produse. Până când să le trimitem tot afară? Miere de iarbă neagră este un unicat în România. (...) România ar trebui să fie mândră de produsele unice", a afirmat producătorul.Marcel Ciolacu a recunoscut că n-a auzit de mierea de iarbă neagră. "E unică, nu există remediu mai bun pentru tot ce înseamnă colon sau prostată sau pentru sistemul nervos. Produsele astea trebuie să rămână în ţară, la oamenii de aici, la copiii de aici şi trebuie să fim mândri că avem produse unicat. (...) Nu tot ce vine de afară e bun şi sănătos şi fără E-uri şi fără conservanţi", a explicat producătorul. "Aşa cum am stabilit de ieri, astăzi rămânem, împreună cu Casa de comenzi, şi stabilim ce avem de făcut", a răspuns Petre Daea."Fără susţinere, se duc florile din România", au arătat reprezentanţi ai Asociaţiei Producătorilor de Flori din Muntenia. "Rămâneţi să discutăm. E bine că v-aţi format", a arătat Petre Daea. "Pe timpul dumneavoastră ne-am format", a răspuns un reprezentant. "Baftă multă!", le-a spus Ciolacu.Producători din Horezu au transmis că este nevoie de retehnologizare. "Rămân fructele pe câmp, Ne dorim retehnologizare, avem nevoie de proiecte pentru retehnologizare pentru întreg lanţul - suc, măr, oţet, cidru", au transmis aceştia.La final, Marcel Ciolacu a arătat că agricultura reprezintă un domeniu strategic pentru România."Cu toţii ştim că n-a fost un an formidabil nici în domeniul agriculturii, am avut şi seceta şi războiul, au fost nişte fluctuaţii ale preţului la grâne din cauza războiului, a exportului din Ucraina, din Moldova. Cert este că anul acesta am produs dublu faţă de cât consumă România la grâu, am avut proiecte şi programe de ajutor în jur de 500 de milioane de euro. A reuşit o performanţă domnul ministru Daea, într-un timp scurt, şi e pentru prima oară când subvenţia de la jumătatea lui octombrie nu se mai dă avans 50 %, se va da avans 70 %, ţinând cont de faptul că a fost secetă. (...) A fost prioritate şi a PSD şi a coaliţiei, pentru că aici am avut un numitor comun cu primul ministru - industria alimentară, şi am venit cu plafonarea preţului la energie. (...) Dar avem şi inflaţie, din cauza scumpirilor la produsele alimentare", a afirmat Ciolacu.Marcel Ciolacu a făcut un apel pentru consumarea cu prioritate a produselor româneşti şi a adăugat că şi HORECA trebuie să se implice în acest sens."Dacă noi nu ne implicam cu toţii ca prioritar să cumpărăm produse româneşti, nu dăm nicio şansă nici industriei româneşti, nici locurilor de muncă. Statul român a ajutat foarte mult şi HORECA. (...) Trebuie găsit un echilibru. În momentul în care în care statul ajuta să depăşeşti un moment greu, cum a fost la HPORECA pe momentul pandemiei, şi tu, HORECA, la rândul tău trebuie să ajuţi producătorii români. (...) Nu va veni un an uşor anul viitor", a argumentat preşedintele PSD.Ministrul Petre Daea a promis spaţii de desfacere pentru produsele româneşti în toate parcările Carrefour."Ieri am avut o discuţie cu cei de la Carrefour şi ne-au pus la dispoziţie parcările, în aşa fel încât să organizăm un spaţiu expoziţional cu vânzare acolo, dându-ne tot ajutorul cuvenit. (...) Unde au magazine. Ne asigură energia, legătura la apă. Şi spaţiul acesta va fi bun, este bun, este şi un vad comercial este şi o legătură de suflet cu agricultorii, pentru ca e Palatul Agriculturii aici, este "catedrala agricultorilor români" - Ministerul Agriculturii. (..) Munca este grea şi se face tot timpul cu foarte mulţi bani şi cu lacrimi multe", a subliniat Petre Daea.