Petrescu despre grupa României în Liga Naţiunilor: Acum am auzit, nu ştiam. Finlanda, nici nu ştiu, am jucat cu echipa lor campioană

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după meciul cu Farul, scor 2-0, că indiferent de adversare, meciurile din Liga Naţiunilor sunt dificile pentru naţionala României. El a evitat să vorbească despre naţională, precizând că mai are un meci în acest an la CFR Cluj, conform news.ro

“Acum am auzit, nu ştiam. Finlanda, nici nu ştiu, am jucat cu echipa lor campioană. Bosnia îl are pe Susic. Vă daţi seama că e echipă bună dacă Susic e acolo. La Muntenegru cine joacă? Cu orice echipă am fi căzut meciurile sunt grele. N-aş vrea să vorbesc acum despre asta, am meci cu Argeş. Sper ca România să se califice din această grupă, dar până atunci mă gândesc la CFR”, a spus Petrescu pentru posturile care transmit Liga 1.

Antrenorul formaţiei Farul, Gheorghe Hagi, consideră că mai mult trebuie să se pună accentul pe crearea unei echipe naţionale competitive. “Eu n-aş vorbi despre adversari, eu aş vorbi de noi, cum ne organizăm, cum vom crea o echipă competitivă. Părerea mea este că mai mult trebuie să ne uităm la noi. Noi să facem lucrurile să avem o echipă naţională care produce rezultate. Nu-i dau niciun sfat. Lui Dan Petrescu să-i dau eu sfaturi.... E matur, are mentalitate de campion.. Eu îi doresc baftă”, a afirmat Hagi.

România va evolua în Grupa 3 a Diviziei B a Ligii Naţiunilor, alături de reprezentativele Bosniei, Finlandei şi Muntenegrului, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc, joi, la Nyon.

Marţi, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că singura variantă de selecţioner pe care federaţia o are în vedere în acest moment este Dan Petrescu.