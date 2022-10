VIDEO | Un director Pfizer recunoaște: Vaccinul anti-COVID nu a fost testat cu privire la oprirea transmiterii înainte de a intra pe piață

Un director executiv al Pfizer a declarat luni că nici ea și nici alți oficiali Pfizer nu știau dacă vaccinul COVID-19 produs de companie va opri transmiterea înainte de a intra pe piață anul trecut.

Europarlamentarul Rob Roos a întrebat în timpul unei audieri: „A fost testat vaccinul Pfizer COVID cu privire la oprirea transmiterii virusului înainte de a intra pe piață?”

Janine Small, președinte al Pfizer pentru piețele internaționale dezvoltate, a răspuns: „Nu... Știți, a trebuit să... ne mișcăm cu adevărat cu viteza științei pentru a ști ce se întâmplă pe piață. Mai departe, a trebuit să facem totul asumându-ne riscuri.Dacă nu noi, atunci cine? Am riscat și amcheltuit 2 miliarde de dolari, pentru a putea ajuta cu pandemia. Am salvat 4 milioane de oameni. Nu aș vrea să îmi imaginez în ce situație am fi fost acum dacă companiile ca a noastră nu s-ar fi implicat.”

Roos, din Țările de Jos, a susținut luni, într-o înregistrare video pe Twitter, în urma comentariilor lui Small, că milioane de oameni din întreaga lume au fost păcăliți de companiile farmaceutice și de guverne.

„Milioane de oameni din întreaga lume s-au simțit forțați să se vaccineze din cauza mitului că "o faci pentru alții"”, a spus Roos. „Acum, acest lucru s-a dovedit a fi o minciună ieftină” și „ar trebui să fie expusă”, a adăugat el.

Autoritățile americane din domeniu au precizat la sfârșitul anului 2020 că nu există date disponibile pentru a determina dacă vaccinul ar preveni transmiterea și pentru cât timp ar proteja împotriva transmiterii virusului SARS-CoV-2 care provoacă COVID-19.

„În acest moment, nu sunt disponibile date pentru a face o determinare cu privire la cât timp vaccinul va oferi protecție și nici nu există dovezi că vaccinul previne transmiterea SARS-CoV-2 de la o persoană la alta”, a notat în mod specific agenția SUA în domeniul medican (FDA), potrivit The Epoch Times.

Între timp, directorul general al Pfizer, Albert Bourla, cam în aceeași perioadă, a declarat că firma sa nu este "sigură" dacă cei care primesc vaccinul său cu ARNm vor putea transmite COVID-19 altor persoane.

„Cred că este un lucru care trebuie examinat. Nu suntem siguri de acest lucru în acest moment”, a declarat Bourla pentru NBC News în decembrie 2020, ca răspuns la o întrebare despre transmisibilitate.

Fostul consilier medical al Casei Albe, Dr. Deborah Birx, a dezvăluit în iunie că existau dovezi în decembrie 2020 că persoanele care au primit vaccinuri COVID-19, inclusiv cel al Pfizer, ar putea în continuare să transmită virusul.

„Am știut la începutul lunii ianuarie 2021, la sfârșitul lunii decembrie 2020, că se producea o reinfecție după o infecție naturală”, a declarat Birx, coordonatorul răspunsului la COVID-19 de la Casa Albă în timpul administrației Trump, în fața membrilor Congresului în acest an.

O serie de oficiali din Statele Unite și din întreaga lume au susținut că vaccinurile COVID-19 ar putea preveni transmiterea. Printre aceștia, președintele Joe Biden a remarcat în iulie 2021 că „nu veți lua COVID dacă aveți aceste vaccinuri”.

Consilierul medical șef al administrației Biden, Anthony Fauci, a declarat în mai 2021, într-un interviu acordat CBS, că persoanele vaccinate sunt "capăt de linie" pentru COVID-19, sugerând că acestea nu pot transmite virusul. „Atunci când vă vaccinați, nu numai că vă protejați propria sănătate și pe cea a familiei, dar contribuiți și la sănătatea comunității prin prevenirea răspândirii virusului în întreaga comunitate”, a declarat Fauci.

Două luni mai târziu, la sfârșitul lunii iulie a aceluiași an, Fauci a declarat că persoanele vaccinate sunt capabile să transmită virusul.

În lunile următoare, Fauci, Biden, directorul CDC, Dr. Rochelle Walensky, și alții au pivotat pentru a spune că vaccinul previne bolile grave, spitalizarea și decesul cauzate de COVID-19.

???? BREAKING:



In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.



"Get vaccinated for others" was always a lie.



The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.



The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO