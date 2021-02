Piaţa asigurărilor a înregistrat o pondere de 2,3% din PIB, în 2020; primele brute subscrise au crescut cu 5%, spune președintele ASF

Piaţa asigurărilor din România a avut o pondere de 2,3% din PIB, în 2020, iar primele brute subscrise s-au ridicat la 11,5 miliarde de lei, în creştere cu circa 5% faţă de anul 2019, a anunţat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Nicu Marcu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit Agerpres.

"Piaţa asigurărilor din România a crescut într-un procent nu foarte mare, dar s-a ridicat, anul trecut, la 2,3% din PIB, ceea ce nu ne mulţumeşte, pentru că în România este o plajă destul de largă care nu este folosită de către companiile de asigurări, de către cetăţenii care trebuie să se asigure. Intenţia noastră este să mărim această pondere a activelor care fac parte din asigurări în produsul intern brut. În anul 2020, primele brute subscrise au ajuns la 11,5 miliarde de lei, în creştere cu aproximativ 5% faţă de anul precedent. De asemenea, asigurările generale au înregistrat prime brute subscrise de 9,28 de miliarde de lei, în creştere cu 6% faţă de anul 2019", a declarat Marcu.

Potrivit datelor prezentate de către oficialul ASF, în 2020, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă au scăzut uşor, cu 2%, în comparaţie cu anul anterior, "dar în compensare asigurările de sănătate au atins o cifră destul de mare, la un volum de 451 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 18%".

Nu în ultimul rând, piaţa RCA a crescut de la an la an cu 5%, în timp ce segmentul Casco a consemnat un salt de 4%, în perioada analizată.



"Produsul de pe piaţă care suscită cea mai mare atenţie din partea cetăţenilor, companiilor şi autorităţii - piaţa RCA - a atins o valoare de 3,97 de miliarde de lei, cu 5% mai mult faţă de anul anterior. Primele brute subscrise în clasa Casco au ajuns la o valoare de 2,41 miliarde de lei, în creştere cu 4% în comparaţie cu anul 2019", a spus preşedintele ASF.



Fundaţia Institutul de Studii Financiare şi trustul de presă DC Media Group organizează, joi, conferinţa online "Quo Vadis 2021!" - ediţia a III-a, Digitalizarea asigurărilor - prioritate Zero!".