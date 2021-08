PICANTERII din showbiz: Cântăreața Minodora a fost HĂRȚUITĂ sexual de Tavi Colen

Informații șocante apar în presa mondenă. Cântăreața Minodora a fost la un pas de a fi violată de Tavi Colen, fostul solist al trupei Talisman. Artiștii se aflau împreună la un concert în Reșița, când în urma unei discuții, Minodora a urcat în camera lui Colen pentru a-l ajuta pe acesta să își facă bagajele. În scurt timp din locație s-au auzit țipete, iar colegul de trupă al lui Colen, Alin Oprea a fost cel care a aplanat incidentul și a convins-o pe artistă să nu reclame totul la poliție.

„Nu vreau să fac rău nimănui, dar, din păcate, adevărul este că s-a întâmplat acest episod. Am intervenit eu și am reușit cu greu să aplanez. Mai mult chiar nu vreau să comentez. Știu mult prea multe despre fostul meu coleg, dar am hotărât să îngrop totul în cutia mea cu amintiri și să o țin încuiată”, a declarat Alin Oprea, în exclusivitate pentru Cancan.ro.