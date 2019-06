Picnic în Hyde Park, concerte şi expoziţii, de Ziua Universală a Iei sărbătorită la Lisabona, Roma şi Londra

Mai multe evenimente, printre care un picnic în Hyde Park, expoziţii şi concerte, vor fi organizate pentru a marca Ziua Universală a Iei, duminică şi luni, la Lisabona, Londra şi Roma.

Un eveniment special dedicat Zilei Universale a Iei, piesă emblematică a portului tradiţional românesc, va fi organizat duminică, de Ambasada României în Republica Portugheză, Institutul Cultural Român de la Lisabona şi Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman“ din Buzău, potrivit news.ro.

Programul cuprinde, de la ora 15.00, la sediul Ambasadei (Rua de São Caetano à Lapa, 5) un concert de muzică populară românească susţinut de colaboratori ai Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman“ din Buzău (Adriana Stuparu, Claudia Colniceanu, Flavia Cochirleanu şi Maria Ichim), prezentarea expoziţiei de costume populare româneşti denumită "Zestrea Dianei", realizată de etnograful şi colecţionarul Diana Toma, şi un stand gastronomic.

Selecţia prezentată la Lisabona cuprinde costume emblematice din Muntenia, Banat, Transilvania şi Moldova, din perioada de ascensiune a acestui tezaur - sec. XIX şi începutul sec. XX.

Luni, începând cu ora 18.30, la Accademia di Romania in Roma va fi deschisă expoziţia de ii şi costume autentice tradiţionale "La IE, o l'arte di indossare storie" şi va avea loc un concert susţinut de corul feminin Arpeggio, care va include melodii semnate de Dan Voiculescu, Constantin Arvinte şi Ion Vidu, pe versuri de Marin Sorescu. Evenimentul este organizat de Liga Studenţilor Români din Străinătate - Filiala Italia, cu sprijinul Institutului Cultural Român şi al Accademia di Romania in Roma, sub patronajul Ambasadei României în Italia.

De asemenea, luni, un picnic în Hyde Park din Londra şi o expoziţie la ICR Londra vor marca ziua dedicată cămăşii româneşti. Participanţii sunt aşteptaţi să vină la picnic în bluzele tradiţionale româneşti, la ora 16.00. La eveniment vor lua parte şi copii, pentru care vor fi organizate ateliere speciale.

Sunt aşteptaţi atât membri ai comunităţii româneşti, dar şi britanici interesaţi de portul tradiţional românesc.

După picnic, de la ora 18.30, publicul este aşteptat la sediul ICR Londra, pentru a lua parte la vernisajul unei expoziţii de ii şi costume populare româneşti. Expoziţia (curatoriată de Marie Jeanne Mai-Antal) va cuprinde 32 de costume tradiţionale româneşti, vechi de peste 75 de ani, din colecţia curatoarei.

Ziua Universală a Iei este sărbătorită în 48 de ţări, în peste 100 de oraşe, de românii de pretutindeni.