Pierderea grea pentru UEFA! Un important sponsor renunță la acordul de sponsorizare cu Liga Campionilor

Platforma criptografică Crypto.com a renunțat la un acord de sponsorizare de jumătate de miliard de dolari cu UEFA.

Potrivit unui raport Sport Business, Crypto.com s-a retras dintr-un acord de 495 de milioane de dolari cu Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal sau UEFA, din cauza echipei sale juridice care a invocat probleme de reglementare cu licențele bursei din Statele Unite, Regatul Unit, Franța și Italia. Dacă înțelegerea ar fi fost încheiată, branding-ul Crypto.com ar fi fost prezent în UEFA Champions League timp de cinci sezoane la un cost de aproximativ 100 de milioane de dolari pe sezon, care se încheia în 2027, conform cointelegraph.com.

