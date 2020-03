Pixar culege PRAFUL în Box Office cu animaţia Onward - Filme de 200 de milioane de dolari încasează timid abia 70 de milioane

Animaţia „Onward” a înregistrat unul dintre cele mai slabe debuturi ale Pixar în box office, având în vedere recordurile stabilite de companie în ultimul deceniu, potrivit news.ro.

La nivel nord-american, filmul a generat încasări de 40 de milioane de dolari, iar în plan internaţional, de 28 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Aventura fantastică a doi fraţi adolescenţi, pentru care şi-au împrumutat vocile Tom Holland şi Chris Pratt, se alătură lui „The Good Dinosaur”, care a generat 39 de milioane de dolari în primul weekend. Compania deţinută de Disney este cunoscută pentru producţii ca „Inside Out”, „Coco” şi „Up”, care au înregistrat cifre record de box office. Filmele Pixar, de regulă, costă între 175 şi 200 de milioane de dolari, potrivit Variety, sume care nu includ cheltuielile pentru marketing. Cât priveşte criticii, filmul animat regizat de Dan Scanlon a beneficiat, în majoritate, de recenzii bune.

Potrivit recentelor analize, în prezent, box office-ul nord-american nu este influenţat de epidemia de Covid-19, care a afectat 103 ţări şi a provocat peste 4.000 de decese. „Onward” era de aşteptat să genereze încasări de 40 - 45 de milioane de dolari încă dinainte ca noul coronavirus, descoperit la finalul anului trecut în China, să ajungă în Statele Unite.

Thrillerul „The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss în rol principal, a coborât un loc în clasamentul nord-american, clasându-se pe doi, cu încasări de 15,1 milioane de dolari în al doilea weekend de la debut.

Drama „The Way Back”, de Gavin O'Connor, cu Ben Affleck în rolul unui fost star al baschetului, văduv, care se luptă cu dependenţa şi încearcă să revină în postul de antrenor al unei echipe de liceu, a debutat pe poziţia a treia, cu încasări de 8,5 milioane de dolari.

Filmul de aventuri „Sonic the Hedgehog”a coborât două locuri, până pe patru, după ce, în al patrulea weekend de la premieră, a generat încasări de 8 milioane de dolari.

„The Call of the Wild”, cu Harrison Ford în rol principal, a pierdut tot două locuri în top, clasându-se pe cinci. În al treilea weekend de la premieră, filmul de aventuri a generat încasări de 7 milioane de dolari.

„Emma.”, adaptare a romanului omonim scris de Jane Austen, a urcat de pe locul 13 pe 6, după ce, în al treilea weekend de la lansare, a generat încasări de 5 milioane de dolari.

Filmul de acţiune „Bad Boys for Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în distribuţie, a ocupat locul al şaptelea, în coborâre două poziţii, după ce, în al optulea weekend de la premieră, a generat încasări de 3 milioane de dolari.

„Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu Margot Robbie şi Ewan McGregor în distribuţie, a coborât tot două poziţii în clasamentul nord-american, cu încasări de 2,1 milioane de dolari în al cincilea weekend de la debut.

Comedia „Impractical Jokers: The Movie” s-a clasat pe nouă, în coborâre două locuri, după ce, în al treilea weekend, a generat încasări de 1,8 milioane de dolari.

Animaţia „My Hero Academia: Heroes Rising” a coborât şase poziţii, până pe zece. În al doilea weekend de la debut, a generat încasări de 1,5 milioane de dolari.