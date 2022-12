Planetariul din Varna a inaugurat o sală recent renovată

''Este un moment îndelung aşteptat pentru Varna, pentru cetăţenii ei şi pentru întreaga Bulgarie, întrucât Planetariul nostru este vizitat de oaspeţi din întreaga ţara şi din peste 30 de ţări'', a spus Svezhina Dimitrova. A mulţumit primarului şi administraţiei municipale pentru sprijin, precum şi fostului ministru al Educaţiei Krassimir Valchev (2017-2021) pentru crearea unui program destinat renovării planetariilor din Bulgaria.''Felicit întreaga echipă a observatorului astronomic naţional de la planetariul 'Nicolaus Copernicus', care oferă educaţie excepţională copiilor în domenii precum astronomie, matematică, ştiinţe naturale, şi contribuie de asemenea la misiunea Varna - City of Knowledge! Este minunat că atât de mulţi tineri sunt interesaţi de spaţiu, misiuni către Lună şi colonizarea planetei Marte'', a spus primarul Ivan Portnih. A adăugat că este pregătit să susţină orice iniţiativă asociată în vederea dezvoltării capabilităţilor observatorului, inclusiv găzduirea iniţiativei "Hello, Space! Bulgaria Calling" a Atlantic Club.În 2023, Observatorul va găzdui evenimentul "Observatory of the Galaxy". Va celebra totodată 550 de ani de la naşterea lui Nicolaus Copernicus, 55 de ani de la înfiinţarea sa şi 60 de ani de la înfiinţarea primului club de astronomie din Varna.