PLECĂRI MASIVE de la Realitatea TV: Mai multe prezentatoare au demisionat

După ce firma pe care Realitatea TV are licența de emisie a intrat în faliment, mai mulți jurnaliști au decis să plece de la postul de știri. Rareș Bogdan a intrat în politică, iar prezentatoarea Andra Miron a demisionat și ea și va intra în zona de comunicare și PR. Pe lângă ei, au mai plecat Andreea Dăscălescu, reporter special, și Cristina Zaharia, prezentatoare meteo de peste șapte ani.

În urmă cu aproximativ o lună și prezentatoarea Saviana Russu a părăsit postul Realitatea TV. Ea a trecut în radio, mai exact la postul Radio România Brașov, unde se ocupă de jurnalele de știri.

”14 ani si o luna trec ca o clipa. A fost perioada in care am invatat cel mai mult, am trait cele mai frumoase si interesante experiente, am cunoscut oameni care mi-au fost mentori si care mi-au deschis mintea, mi-au fortat limitele, mi-au dat un scop in viata. Meseria de jurnalist este una superba fara doar si poate pentru ca ofera priviilegiul de a lucra pentru oameni fara ca ei sa ti-o ceara, fara ca ei sa te plateasca, ci pentru ca acesta este spiritul si menirea ei. Realitatea TV a fost o experienta colosala, iar oamenii care raman acolo merita in continuare respectul nostru, al tuturor. Eu ma indrept acum spre zona de comunicare, fara a ma desprinde de crezul care m-a ghidat in toti acesti ani - lucreaza pentru oameni! Multumesc tuturor celor mi-au fost alturi in acest timp, multumesc pentru mesajele pe care le-am primit si pentru curajul pe care mi l-au dat. Raman alaturi de voi!”, e mesajul postat de Andra Miron.

Cristina Zaharia a spus că pleacă de la Realitatea pentru că așa a decis la începutul anului.

”7 ani şi 5 luni de Realitatea TV s au încheiat ieri, pentru mine au fost încă un rând de “cei 7 ani de acasă”, ani care şi au pus amprenta asupra mea şi au contribuit la ceea ce sunt şi cum sunt în prezent. Nu îmi găsesc cuvinte să le mulţumesc oamenilor care au “riscat” cu mine la meteo, deşi n aveam deloc experienta, pot doar să sper că nu i am dezamăgit. Le mulţumesc din suflet tuturor colegilor cu care am lucrat şi cu care am strâns atât de multe amintiri frumoase. Am cunoscut aici oameni minunaţi, oameni care sunt sigură că ştiu cât de mult ţin eu la ei! Sunt extrem de mândră că am lucrat in prima televiziune de ştiri din România şi am prezentat rubrica meteo, eu, Cristina Zaharia, din Brăila. Aşa că Realitatea TV rămâne prima mea iubire în materie de televiziuni, şi după cum ştim cu toţii, prima iubire nu se uită niciodată!

Nadia Dascalu, Tecla Tudor, sunteţi cele mai bune colege pe care cineva şi le ar putea dori, îmi las jumătate de suflet la voi! Mariana Zberianu, mulţumesc că m ai încurajat de atâtea ori! Laura Eremenco, “the boss”! Ramona Solomon, Nora Dincă, voi aţi fost profesoarele mele la meteo, mulţumesc! Petre Fumuru, cu tine în platou, chiar şi după atâţia ani, aveam cele mai groaznice emoţii să nu greşesc! Cordo, Adriana, va pup! Eli Roman, preferata mea always&forever! Cristina Ioniceanu, Andra Miron, Madalina Negulescu, Carmen Tudor, Adriana Matei, voi sunteţi parte din Realitatea aia în care eu nu visam vreodată să ajung prezentatoare, Realitatea după care suntem nostalgice câteodată.

Tripleta de aur, Roxana Bancuta, Oana Stan si Eva Matei, vă iubesc! Golden boys, Razvan Matei, Costi Avganti, Doru Balaceanu şi Avram Mihaita, băieţii mei de suflet! Langa Laurentiu, nu e niciun secret, operatorul meu preferat! Stefan Ionescu, să ai grijă de Dan Constantin Podărita, o să mi fie dor de voi! Doamnă Nela, deşi nu aveţi facebook, sunt sigură că o să vă arate cineva postarea asta şi cum ar fi fost să lipsiţi din ea, vă mulţumesc! Irina Danila, cum să ţi mulţumesc vreodată, tu ai “riscat” cu mine pe tv!

Colegilor de la machiaj le mulţumesc pentru toate dimineţile petrecute împreună şi vreau să le mai spun că lor li se datorează marea majoritate a like'urilor de la pozele mele. Dana Feliciana Marinescu, matinala mea, mulţumesc! Claudiu Radu şi Travis Bickle, cele mai bune glume legate de Brăila au venit de la voi! Cristian Valcan, hai, că ştie toată redacţia, eşti cel mai frumos băiat care nu apare la televizor! Colegilor de la dispeceratul auto le spun doar atât: sunteţi cei mai şmecheri! Monica Octavia Sarbu, cea mai energică persoană care se trezeşte cu noaptea în cap! Ștefana Maria Purcar, dacă nu reuşeşti cu lentilele, să mă suni . Florentina Balasoiu, baftă multă, ai grijă de Raul M. Giuglea! Bogdan Muzgoci, te pup!

Mulţumiri colegilor de la newsdesk, pentru că au mai trimis şi ei liste de breaking news în locul nostru, Ioana Stanescu, cred că ţi am mâncat câteva pacheţele de gumă. Fetelor de la ingest le mulţumesc pt că au fost mereu pe fază, la fel şi colegilor din montaj şi celor de la grafică! Regia de emisie, cum le spuneam eu mereu copiilor care veneau în vizită, motorul unei televiziuni, în cazul de faţă şi în ciuda tuturor greutăţilor, cel mai bun motor care există pe piaţă! Colegilor din platou, operatori, uneori şi fotografi , asistenţi, regizori şi sunetişti, mulţumesc până la cer şi înapoi, v am mai zis şi vă mai zic, sunteţi minunaţi!

Virschi Mihai, multumesc pentru cele mai frumoase poze! Edward Pastia şi Grigoroscut Genoveva, munca voastră nu e deloc uşoară, dar cu siguranţă o să faceţi imposibilul, posibil. Sunt sigură că o să uit să mulţumesc cuiva, aşa că încă odată, le mulţumesc tuturor celor cu care am lucrat în toţi anii ăştia, şi nu uitaţi că lumea e mică, ne mai vedem noi!

P.S.: nu plec la alta televiziune, pur şi simplu am decis la începutul anului că e momentul să fac altceva, aşa că nu schimbaţi postul, rămâneţi pe Realitatea TV!”, e mesajul postat de fosta prezentatoare.

.