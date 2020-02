PLUS a votat REZOLUȚIA de fuziune prin contopire cu USR - SURSE

PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, a votat, sâmbătă, în cadrul Consiliul Național al partidului, o rezoluție pentru fuziune prin contopire cu USR, partidul condus de Dan Barna, au precizat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

La momentul transmiterii acestei știri, în ședința Comitetul politic al USR au început discuțiile cu privire la fuziunea celor două partide: USR-PLUS.

La ședința celor de la USR participă și liderul PLUS, Dacian Cioloș.

Mai mult, este posibil ca în acestă ședință să fie una cu scântei, deoarece la masa negocierilor PLUS vrea aproape paritate cu USR. Cerință greu de acceptat de USR, întrucât oamenii lui Dan Barna vor ca să existe un congres de fuziune prin absorție, dat fiind faptul că cele două partide nu se află pe picior de egalitate (USR este partid parlamentar, PLUS nu, iar la nivel teritorial, USR are mai multe filiale și un aparat administrativ mai amplu ca cel al celor de la PLUS), ne-au relatat surse politice.

La finalul ședințelor, Dacian Cioloș și Dan Barna vor susține o conferință de presă comună în care vor prezenta concluziile discuțiilor cu liderii USR și PLUS din toată țara.

Birourile Naționale ale USR PLUS au decis pe 27 ianuarie să solicite organizațiilor locale un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie.

„Decizia va fi luată în Comitetul politic al USR și în Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în București”, se arată într-un comunicat de presă al Alianței USR PLUS.

În cursul lunii februarie, filialele celor două formațiuni politice își vor desemna, de comun acord, candidații comuni ai Alianței USR PLUS, la alegerile locale din acest an.