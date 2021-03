PNL ar vrea să elimine scutirea de impozit pe venit de care se bucură IT-iștii: afacerile sectorului au trecut de 6 miliarde de euro

Deputatul PNL, Mugur Cozmanciuc, îi cere printr-o interpelare ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să se gândească dacă nu cumva are în vedere eliminarea scutirii de impozit pe venit pentru persoanele care lucrează în IT. Întrebările deputatului vin în contextul deficitului bugetar și a crizei sanitare.

„Conform informațiilor apărute in spațiul public, peste 67.000 de salariați din domeniul activității de creare programe pentru calculator au beneficial în luna ianuarie 2021 de scutirea de impozit pe venit. În același timp, impactul scutirii de la plata impozitului pe venit a fost înregistrat la aproximativ 75 milioane lei lunar. Menționez că această măsură a fost introdusă ìn 2004, pentru a contribui la dezvoltarea domeniului IT şi a preveni exodul specialiştilor în străinătate. Atunci, aveam puțin peste 12.000 de programatori, iar firmele de IT rulau circa un sfert de miliard de dolari. In 2019, numărul acestora a crescut de zece ori, iar afacerile sectorului au trecut de 6 miliarde de euro, potrivit rapoartelor ANIS (Asociația Patronalã a Industriei de Software şi Servicii). Astăzi, cifrele aratã şi mai optimist.

Față de cele prezentate, vă rog să menționați in răspunsul dumneavoastră:

1. Având in vedere deficitul bugetar şi criza sanitară curentă, aveți in vedere eliminarea acestei măsuri?

2. Dacă nu luați in considerare eliminarea, există ajustări care se pot face?”, a spus într-o interpelare deputatul PNL Mugur Cozmanciuc.

